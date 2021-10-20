Звезда «Детей-шпионов» Алекса Вега случайно оставила 2-летнего сына без пальца

Актриса Алекса Вега, известная по роли Кармен в популярном фильме «Дети шпионов» поделилась ужасной историей – ее маленький сын Кингстон потерял палец. Фотографию малыша она опубликовала в своем личном блоге и призналась, что в его травме она виновата сама. Умывая детей перед сном, она прижала руку своего маленького сына дверью.

«Во время подготовки ко сну, я прищемила пальцы Кингстона дверью ванной», – рассказала актриса.

«На указательном пальце синяк и немного крови, но основной удар пришелся на средний – его оторвало от кончика до первого сустава», – рассказала она.

Восстановить часть пальца мальчику так и не удалось, из-за чего его мать очень переживает.