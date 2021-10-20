Звезда «Детей-шпионов» Алекса Вега случайно оставила 2-летнего сына без пальца
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Фото: @vegaalexa
Актриса Алекса Вега, известная по роли Кармен в популярном фильме «Дети шпионов» поделилась ужасной историей – ее маленький сын Кингстон потерял палец. Фотографию малыша она опубликовала в своем личном блоге и призналась, что в его травме она виновата сама. Умывая детей перед сном, она прижала руку своего маленького сына дверью.
«Во время подготовки ко сну, я прищемила пальцы Кингстона дверью ванной», – рассказала актриса.
«На указательном пальце синяк и немного крови, но основной удар пришелся на средний – его оторвало от кончика до первого сустава», – рассказала она.
Восстановить часть пальца мальчику так и не удалось, из-за чего его мать очень переживает.
По словам Алексы, это было самое травмирующее, через что им пришлось пройти, как семье, и она чувствует себя очень виноватой перед сыном.
«Мне было очень тяжело справиться со стыдом и чувством вины», – пишет актриса.
К счастью, сейчас мальчик, несмотря на травму, чувствует себя хорошо.
Фото: Instagram