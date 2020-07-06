Звезда «Comedy Woman» Надежда Сысоева рассорила фанатов хрупкой красотой: «Зачем так худеть»

«Идеальная девушка», «Какая фигура», «Идеальная форма», «Наденька все краше», «Как всегда — секси», «Какая фигура, красотка нереальная», — пишут одни фолловеры.

«Какое секси?) люди вы шутите?)», «Вы серьезно про фигуру? Вот точно на вкус и цвет товарищей нет. Я бы такую фигуру только в пышные платья одевала», «Хорошенькая такая, щупленькая», «Ваууу какая косточка», «Что за инопланетянка?», «Это эталон современной красоты?», «Надюха, надо кушать», «Надо бы поднабрать.. Зачем так худеть. Перебор», «Раньше красивая была а сча искусственная», — отвечают другие.