Звезда Comedy Woman Елена Борщева призналась, что ее травили в школе из-за внешности
Елена Борщева — яркая и эффектная женщина, которая умеет себя подать. Однако не всегда это было так — как призналась звезда в интервью Елене Ваенге, ей приходилось немало комплексовать из-за внешности.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenaborshcheva
Она рассказала, что мать, которая воспитывала ее одна (отец артистки родом из Панамы и уехал домой сразу после знакомства с ее матерью), всегда поддерживала ее. Однако ей не хватало влияния отца. Кроме того, она сталкивалась с насмешками из-за своей внешности, которые привели к комплексам.
«Потребность в том, чтобы меня принимали и любили, была. Мама делала все для того, чтобы я чувствовала себя хорошо, и поддерживала меня. А вот от мужского пола этой поддержки мне не хватало. У меня была неразделенная любовь, я переживала, страдала. Самое сложное — найти себя. Кто я и что я здесь делаю».
Она призналась, что в такие моменты часто думала о том, чтобы уехать.
«Конечно, я хотела поехать туда, где могла быть моя родина. Специально поступила в университет и учила испанский язык».
Однако Елена смогла перебороть это, найти свое счастье — в том числе и в личной жизни. Она воспитывает троих детей — младшая ее дочь появилась на свет при помощи ЭКО.
Фото: Instagram Елены Борщевой
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