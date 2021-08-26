Звезда Comedy Woman Елена Борщева призналась, что ее травили в школе из-за внешности

Она рассказала, что мать, которая воспитывала ее одна (отец артистки родом из Панамы и уехал домой сразу после знакомства с ее матерью), всегда поддерживала ее. Однако ей не хватало влияния отца. Кроме того, она сталкивалась с насмешками из-за своей внешности, которые привели к комплексам.

«Потребность в том, чтобы меня принимали и любили, была. Мама делала все для того, чтобы я чувствовала себя хорошо, и поддерживала меня. А вот от мужского пола этой поддержки мне не хватало. У меня была неразделенная любовь, я переживала, страдала. Самое сложное — найти себя. Кто я и что я здесь делаю».