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Звезда Comedy Woman Елена Борщева призналась, что ее травили в школе из-за внешности

Ее роль в шоу была яркой и запоминающейся — не в последнюю очередь благодаря нестандартной внешности. Однако в подростковом возрасте и в школе именно она доставляла актрисе немало хлопот и спровоцировала множество комплексов.
Звезда Comedy Woman Елена Борщева призналась, что ее травили в школе из-за внешности

Елена Борщева — яркая и эффектная женщина, которая умеет себя подать. Однако не всегда это было так — как призналась звезда в интервью Елене Ваенге, ей приходилось немало комплексовать из-за внешности.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Борщева

Фото: @lenaborshcheva

Она рассказала, что мать, которая воспитывала ее одна (отец артистки родом из Панамы и уехал домой сразу после знакомства с ее матерью), всегда поддерживала ее. Однако ей не хватало влияния отца. Кроме того, она сталкивалась с насмешками из-за своей внешности, которые привели к комплексам.

«Потребность в том, чтобы меня принимали и любили, была. Мама делала все для того, чтобы я чувствовала себя хорошо, и поддерживала меня. А вот от мужского пола этой поддержки мне не хватало. У меня была неразделенная любовь, я переживала, страдала. Самое сложное — найти себя. Кто я и что я здесь делаю».

Она призналась, что в такие моменты часто думала о том, чтобы уехать.

«Конечно, я хотела поехать туда, где могла быть моя родина. Специально поступила в университет и учила испанский язык».

Однако Елена смогла перебороть это, найти свое счастье — в том числе и в личной жизни. Она воспитывает троих детей — младшая ее дочь появилась на свет при помощи ЭКО.

Фото: Instagram Елены Борщевой

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