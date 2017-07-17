Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава: «Я не буду говорить о своей внешности ни при каких обстоятельствах»
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Побывав на шоу «Деньги или позор» и пообщавшись с его ведущим дядей Витей, Екатерина Варнава сделала неожиданное заявление.
«После этой программы я не буду говорить ни при каких обстоятельствах о своей внешности. Вообще, ведущий шоу дядя Витя — единственный мужчина в моей жизни, который со мной вообще не церемонился», — сообщила Екатерина в разговоре с WMJ.ru.
Но дяде Вите удалось выяснить еще один любопытный факт об артистке. Оказывается, Екатерина не умеет чистить картошку, да и вообще предпочитает не готовить.
«Я не готовлю. Мне проще сходить в ресторан, в кафе, заказать еду плюс у меня готовит мужчина, поэтому это не проблема. Хотя у меня в семье вкусно готовят и готовили абсолютно все», — рассказала она.
Кроме этого, на съемках Варнаве пришлось участвовать в рекламе нижнего белья. Хотя, как призналась Екатерина, до этого она категорически отказывалась рекламировать «всякие пушапы».
«Каждый день просят какое-то утягивающее белье прорекламировать и тому подобное. Я считаю, что это неэтично. Может быть, из-за того, что я практически все время выступаю в нижнем белье, вот и не считаю нужным его рекламировать. Кому надо, тот Comedy Woman посмотрит», — заключила она.
Фото: instagram