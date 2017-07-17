Побывав на шоу «Деньги или позор» и пообщавшись с его ведущим дядей Витей, Екатерина Варнава сделала неожиданное заявление.

«После этой программы я не буду говорить ни при каких обстоятельствах о своей внешности. Вообще, ведущий шоу дядя Витя — единственный мужчина в моей жизни, который со мной вообще не церемонился», — сообщила Екатерина в разговоре с WMJ.ru.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Июл 17 2017 в 10:13 PDT

Но дяде Вите удалось выяснить еще один любопытный факт об артистке. Оказывается, Екатерина не умеет чистить картошку, да и вообще предпочитает не готовить. «Я не готовлю. Мне проще сходить в ресторан, в кафе, заказать еду плюс у меня готовит мужчина, поэтому это не проблема. Хотя у меня в семье вкусно готовят и готовили абсолютно все», — рассказала она.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Авг 9 2017 в 6:13 PDT