Звезда Comedy Club Марина Кравец показала забавное видео с 6-месячной дочерью: «С папой развлекаются»
Фото: www.instagram.com/marinakravets/
Звезда Comedy Club — 36-летняя Марина Кравец показала подписчикам забавное видео с 6-месячной дочерью. Во время семейного ужина в кафе ролик снял супруг артистки Аркадий Водахов, держа на руках маленькую Веронику.
«Дочка с папой развлекаются», — пояснила она.
«Гениально», — прокомментировал друг Марины Тимур Родригес. «"Оскара" за самое правдоподобное убийство!», «Посмотрела раз 17», «Мама вошла в роль!», «Пупсики-юмористы», «Папа вам не мама», «Все папы одинаковы», «Какие лапки сладкие», «Какие вы замечательные, а доча несомненно будет талантливой и классной девчонкой! Пусть у вас будет все окей», — поделились эмоциями подписчики.
Марина Кравец и Аркадий Водахов вместе со студенческих лет. Поженились они в 2013 году. Аркадий работает продюсером жены, которая, к слову, является единственной женщиной — постоянным резидентом «мужского» шоу Comedy Club.
Фото и видео: Instagram Марины Кравец
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