Звезда Comedy Club Марина Кравец показала забавное видео с 6-месячной дочерью: «С папой развлекаются»

«Гениально», — прокомментировал друг Марины Тимур Родригес. «"Оскара" за самое правдоподобное убийство!», «Посмотрела раз 17», «Мама вошла в роль!», «Пупсики-юмористы», «Папа вам не мама», «Все папы одинаковы», «Какие лапки сладкие», «Какие вы замечательные, а доча несомненно будет талантливой и классной девчонкой! Пусть у вас будет все окей», — поделились эмоциями подписчики.

Марина Кравец и Аркадий Водахов вместе со студенческих лет. Поженились они в 2013 году. Аркадий работает продюсером жены, которая, к слову, является единственной женщиной — постоянным резидентом «мужского» шоу Comedy Club.