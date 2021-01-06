«Мой вес был 72»: звезда «Чик» показала фото до и после сильного похудения
Фото: Instagram
Звезда «Чик» Варвара Шмыкова призналась, что за время весеннего периода самоизоляции сильно располнела. По словам актрисы, ее вес дошел до 72 килограммов, а все потому что вынужденные каникулы обернулись для нее стрессом. И артистка решила ни в чем себе не отказывать. Однако вскоре полнота перестала устраивать актрису, и Шмыкова решила похудеть.
После того, как я вернулась к привычному режиму работу, мне потребовалось полгода, чтобы прийти в прежнюю форму. Вот и считайте: 3 месяца гедонизма = полгода реабилитации. Но я думаю, что это прекрасная и верная пропорция. Приводила тело в порядок так же медленно, но верно, без истерзаний и самобичеваний, оставаясь в максимальной гармонии с собой,
— поделилась Варвара Шмыкова. Она назвала несколько условий того образа жизни, который помог ей похудеть. Артистка полностью перестала употреблять алкоголь и стала пить больше воды. Утро она начинала с зарядки, а в течение каждого дня много ходила пешком и танцевала. В обычное меню Шмыкова постаралась добавить побольше рыбы, зелени, фруктов. Кроме того принимала витамины D и C и старалась ужинать до 20:00.
Варвара уточнила, что не отказывалась полностью от сладкого и мучного, но обращалась к сладостям только при остром желании. При отсутствии запретов и учете желаний организма девушка не только смогла похудеть, но и научилась яснее различать потребности организма в питании.
_Фото и видео: @barbaraska_92, @valeriesem/Instagram
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