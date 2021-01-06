«Мой вес был 72»: звезда «Чик» показала фото до и после сильного похудения

После того, как я вернулась к привычному режиму работу, мне потребовалось полгода, чтобы прийти в прежнюю форму. Вот и считайте: 3 месяца гедонизма = полгода реабилитации. Но я думаю, что это прекрасная и верная пропорция. Приводила тело в порядок так же медленно, но верно, без истерзаний и самобичеваний, оставаясь в максимальной гармонии с собой,