Звезда британской мыльной оперы «Улица Коронации» скончался в возрасте 85 лет

«Мы вежливо просим не беспокоить, чтобы мы могли тихо горевать всей семьей и вспоминать прекрасные времена, которые мы провели с ним»,- добавили близкие.

В течение трех десятилетий Бриггс был неотъемлемой частью «Улицы Коронации», начиная с того момента, когда его персонаж прибыл в Уэстерфилд в 1976 году. Спустя годы герой Бриггса, прямолинейный Болдуин, стал крупным руководителем фабрики по производству одежды - он прославился своей вереницей подруг и давней враждой со своим заклятым соперником Кеном Барлоу.

При этом в 2006 году Бриггс решил покинуть шоу, чтобы проводить больше времени с семьей и играть в гольф во Флориде. Из-за этого создатели сериала изменили сюжет. В итоге Майкл Болдуин в фильме умер на руках Кена Барлоу от сердечного приступа.

«Покойся с миром, Джонни Бриггс. Очень жаль слышать печальные новости. У меня остались теплые воспоминания о работе с Джонни, он был таким прекрасным человеком », - поделилась в социальной сети одна из партнерш актера по фильму Самиа Лонгшамбон.