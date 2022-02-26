Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс скрывает от дочери, кто ее отец

На закономерный вопрос, что же будет если отец Саши объявится, Дарья Юргенс отвечает, что будет катастрофа. «то будет просто ужасно» - добавляет актриса.

Сейчас Дарья Проживает в гражданском браке с Сергеем Великановым. Они познакомились на съемках сериала «Морские дьяволы», где Великанов был задействован в качестве постановщика трюков и личного тренера Юргенс.