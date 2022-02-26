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Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс скрывает от дочери, кто ее отец

На шоу Секрет на миллион Дарья Юргенс рассказала Лере Кудрявцевой, что скрывает от дочери личность ее отца. Кто ее отец, знает только сама Дарья. Известно лишь имя родителя - Сергей.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Юргенс на съемках Брат 2

Фото: /www.instagram.com/daryayurgens/

«Мы рассорились и разошлись. Мы расстались тогда, когда я не знала, что Саша будет.» - рассказывает актриса. «Но когда я поняла, что в положении. Я поняла, что это дар. Ни секунды не сомневалась, что будет дочь. Даже на УЗИ не ходила.»

Оказывается не только дочь Александра не знает кто ее биологический отец, но и сам родитель не в курсе своего отцовства. «Не знает, не в курсе»- Отвечает Юргенс на вопрос Леры Кудрявцевой. «Он даже не знал, что я была беременной. Вот он исчез из моей жизни и все. Навсегда. Может его уже в живых нет. Я то тоже про него ничего не знаю.»

На закономерный вопрос, что же будет если отец Саши объявится, Дарья Юргенс отвечает, что будет катастрофа. «то будет просто ужасно» - добавляет актриса.

Сейчас Дарья Проживает в гражданском браке с Сергеем Великановым. Они познакомились на съемках сериала «Морские дьяволы», где Великанов был задействован в качестве постановщика трюков и личного тренера Юргенс.

Фото ивидео: /www.instagram.com/daryayurgens/

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