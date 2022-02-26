Звезда «Брата-2» Дарья Юргенс скрывает от дочери, кто ее отец
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: /www.instagram.com/daryayurgens/
«Мы рассорились и разошлись. Мы расстались тогда, когда я не знала, что Саша будет.» - рассказывает актриса. «Но когда я поняла, что в положении. Я поняла, что это дар. Ни секунды не сомневалась, что будет дочь. Даже на УЗИ не ходила.»
Оказывается не только дочь Александра не знает кто ее биологический отец, но и сам родитель не в курсе своего отцовства. «Не знает, не в курсе»- Отвечает Юргенс на вопрос Леры Кудрявцевой. «Он даже не знал, что я была беременной. Вот он исчез из моей жизни и все. Навсегда. Может его уже в живых нет. Я то тоже про него ничего не знаю.»
На закономерный вопрос, что же будет если отец Саши объявится, Дарья Юргенс отвечает, что будет катастрофа. «то будет просто ужасно» - добавляет актриса.
Сейчас Дарья Проживает в гражданском браке с Сергеем Великановым. Они познакомились на съемках сериала «Морские дьяволы», где Великанов был задействован в качестве постановщика трюков и личного тренера Юргенс.
Фото ивидео: /www.instagram.com/daryayurgens/