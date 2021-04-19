Звезда «Битвы экстрасенсов» о том, как было тяжело на шоу, и другие моменты проекта, которые остались за кадром

Мариам Циминтия, участница «Битвы экстрасенсов», призналась, что на шоу ей пришлось непросто. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Собеседник».

«На "Битве экстрасенсов" было непросто, — говорит Циминтия. — Мы никогда не знали, когда у нас будут съемки. Об этом сообщали буквально за день до начала испытаний. Я старалась отсыпаться: ходила в лес, в парки, набиралась энергии. Если человек в плохом настроении, то он может потерять уровень восприятия и увидеть хуже, чем может. Именно поэтому перед каждым испытанием старалась набрать как можно больше энергии извне».

Участница не сомневалась, что попадет на проект — по ее словам, она это предвидела.

«Перед тем как поехать на кастинг, у меня были видения. Я каждую ночь в течение двух месяцев видела темную комнату и руку, которая тянулась к синему предмету. Сначала я не понимала, что это. А потом включила телевизор и увидела, что начался кастинг на "Битву". Когда я прошла, мое сердце разрывалось на части от радости. А потом эмоции сменились. Я очень переживала за тех людей, чьи дела мы расследовали. Поскольку тяжело переживаю боль других, испытывала сильные потрясения вместе с ними. Напряжение перед съемками было колоссальным. Я знала все свои возможности. Но понимала, что от страха могу оступиться. Эмоциональный фон стал самым сложным испытанием на проекте. А вот поездки и общение с участниками для меня были приятной частью процесса», — признается она.

На проекте «Битва экстрасенсов» многое остается за кадром. Несмотря на то, что это шоу, многие участники программы утверждают, что все они действительно обладают экстрасенсорными способностями, и притворщиков среди них нет. Так, финалист «Битвы экстрасенсов» Намтар Энзигаль несколько лет назад подтвердил, что все его конкуренты не врали о своих способностях, хотя и отметил, что многие преувеличивали свое могущество.

Несмотря на это, ранее муж одной из участниц проекта, Алины Вердиш, обвинил создателей этого шоу в афере. По его словам, он заплатил за участие жены в проекте 1,5 миллиона рублей. Кроме того, отдельно пришлось выложить 600 тысяч рублей за специализированные курсы. При этом организаторы шоу гарантировали ей прохождение трех туров за эти деньги — она действительно попала на телепроект, однако пройти в следующий этап не удалось.