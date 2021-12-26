Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова ждет третьего ребенка от суррогатной матери

Николь вместе с супругом Александром мечтали завести еще одного ребенка, но по состоянию здоровья Кузнецова не может забеременеть снова. Путем долгих размышлений и споров пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, которые обойдутся им в около миллиона рублей.

«Я несколько лет просила мужа. Грозилась забеременеть сама. Не пропускала ни одной коляски. Я знала, что у меня будет трое деток и никак иначе!⁣⁣» — писала Николь в своем блоге.

Когда чудо все-таки произошло и плод прижился, медиум поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram. Кузнецова показала снимок УЗИ на котором уже отчетливо виден будущий ребенок. «Наверное, впервые в жизни я не знаю как подписать фото», — добавила звезда популярного шоу.