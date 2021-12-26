Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова ждет третьего ребенка от суррогатной матери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nikol.official/Instagram
Николь вместе с супругом Александром мечтали завести еще одного ребенка, но по состоянию здоровья Кузнецова не может забеременеть снова. Путем долгих размышлений и споров пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери, которые обойдутся им в около миллиона рублей.
«Я несколько лет просила мужа. Грозилась забеременеть сама. Не пропускала ни одной коляски. Я знала, что у меня будет трое деток и никак иначе!» — писала Николь в своем блоге.
Когда чудо все-таки произошло и плод прижился, медиум поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram. Кузнецова показала снимок УЗИ на котором уже отчетливо виден будущий ребенок. «Наверное, впервые в жизни я не знаю как подписать фото», — добавила звезда популярного шоу.
Фото: @nikol.official/Instagram
Николь призналась, что процесс сдачи анализов и подбора подходящей суррогатной матери был нервным и сложным.
«33 врача в поликлинике собирая бумажки. Это я думала, что раз за деньги, то все просто. Хрен там, справка из женской консультации, справка что мне нельзя рожать самой, справка что рожать можно через сурмаму», — вспоминает Кузнецова.
Для Николь этот ребенок будет третьим, она уже воспитывает сына Степана в браке с нынешним мужем Александром Садоковым, а также старшего Егора от предыдущих отношений.
Фото: Instagram