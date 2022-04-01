Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова ждет ребенка от суррогатной матери

Ясновидящая обрадовала поклонников новостью о том, что женщина, которая должна выносить малыша, беременна. «Это такое необычное чувство, когда сердечко твоего ребенка стучит не в тебе… Даже не описать, как это странно, после двух беременностей следить за жизнью своего сына (или дочки) со стороны… Мы очень долго ждали этого момента, чтобы вы все смогли разделить с нами это нелегкое путешествие за «ребенком под ключ». Ну что, знакомьтесь — это новый человек, ему шесть недель», — сообщила Николь.

Отметим, что ранее Кузнецова уже предпринимала попытки стать матерью. После неудачной беременности суррогатной мамы медиум долго думала, стоит ли обращаться в агентство снова.

«Наш малыш погиб… Не застучало сердечко на седьмой неделе. Об этом не принято говорить, но я считаю честным показать от начала и до конца тот путь, который мы прошли, поскольку многих я вдохновила на ЭКО, кто-то задумался о суррогатном материнстве. Когда мы узнали, что малыш погиб, мир слегка качнулся… Ты всегда думаешь, что с тобой этого не случится, ведь прошел все анализы, все строго под наблюдением врачей. К сожалению, Всевышний иногда спускает тебя на землю», — откровенно признавалась звезда «Битвы экстрасенсов». Спустя некоторое время Николь смирилась с тем, что случилось, и решила, что стоит попробовать снова. По ее словам, все страхи давно отпали.