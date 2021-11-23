Звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин рассказал, чем закончится пандемия коронавируса

В чем Левин точно уверен, так это в том, что так, как есть, уже не будет — коронавирус станет привычной частью нашей обычной жизни.

«Как прежде наша жизнь уже никогда не будет. Машины времени не существует. И мечты о прошлом — устранение самого себя от реальности сегодняшнего дня. Полагаю, установится некий общий иммунитет, и мы перестанем воспринимать это заболевание как смертельно опасное», — раскрыл он.

Однако конкретизировать будущее экстрасенс отказался, посчитав, что это не нужно и не логично.

«Жизнь — вообще тяжелая штука, от нее рано или поздно умирают. И еще тяжелее она становится, когда на тебя со всех сторон валятся предсказания, о которых ты не просил. В запросе, в работе, в жизни, в каждом действии должна быть конкретика и логика», — заявил он.