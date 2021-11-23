Звезда «Битвы экстрасенсов» Максим Левин рассказал, чем закончится пандемия коронавируса
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Фото: Скриншот видео YouTube
Участник «Битвы экстрасенсов» Максим Левин в интервью изданию Teleprogramma.pro раскрыл, почему началась пандемия коронавируса и чем она закончится.
По его словам, природа создала пандемию неспроста:
«Планета вообще любит давать человечеству хорошего леща с завидной периодичностью. Не человек хозяин Земли, человек — лишь плод эволюции, которому дозволено здесь находиться какое-то время. Находиться в гостях и с уважением. Но мы же залезаем в грязной уличной обуви на хозяйский диван, ходим по-маленькому и большому мимо унитаза, так? Ну и чего мы ждем? Какого к себе отношения? Все весьма логично, с моей точки зрения. Человечество давно перестало уважать и ценить доставшееся от праотцов наследие, давно наплевало в этот "колодец традиций". Вполне объяснимо, что Мать Земля решила напомнить нам, кто тут главный», — отметил он.
В чем Левин точно уверен, так это в том, что так, как есть, уже не будет — коронавирус станет привычной частью нашей обычной жизни.
«Как прежде наша жизнь уже никогда не будет. Машины времени не существует. И мечты о прошлом — устранение самого себя от реальности сегодняшнего дня. Полагаю, установится некий общий иммунитет, и мы перестанем воспринимать это заболевание как смертельно опасное», — раскрыл он.
Однако конкретизировать будущее экстрасенс отказался, посчитав, что это не нужно и не логично.
«Жизнь — вообще тяжелая штука, от нее рано или поздно умирают. И еще тяжелее она становится, когда на тебя со всех сторон валятся предсказания, о которых ты не просил. В запросе, в работе, в жизни, в каждом действии должна быть конкретика и логика», — заявил он.
Фото: Instagram