Звезда «Бедной Насти» Сергей Карякин борется с агрессивной формой рака языка

50-летний Сергей Карякин не привык жаловаться на жить и долго скрывал свою болезнь. Но все же ему пришлось рассказать правду. Звезде сериалов понадобилась материальная помощь.

«Я болен, и очень серьезно. Это рак. Хуже всего, что рак языка, и первое, чего я лишаюсь, — профессия. Хотя об этом погоревать мне дали недолго. Сейчас надо бы просто выжить. Шансы есть. Диагностировали болезнь поздновато, форма агрессивная, локализация крайне неудобная, короче, я не операбелен. Но есть еще иммунотерапия, и в моем случае это шанс. Я получаю ее по ОМС, то есть бесплатно, но есть проблема», — написал Карякин в блоге.

Организм Сергея истощен до крайней степени из-за химиотерапии. Сейчас он весит всего 47 килограммов. Ему требуется помощь специалистов, которую невозможно покрыть страховкой. Друзья отправили актера в платный стационар и оплатили первые дни пребывания. «Много ли нужно дней? Да, может, и немного. Главное — начать. Очень нужна ваша помощь. Я потерял все возможности зарабатывать. Даже частные онлайн-уроки невозможны — я совсем не говорю. Ем и дышу через трубочку», — добавил Карякин.

Рядом с артистом всегда находится его жена Лилия. Она занимается сбором средств на реабилитацию супруга.