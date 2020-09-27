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Звезда «Антикиллера» Никита Логинов умер прямо на выходе из «Театра около дома Станиславского»

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Актер Никита Логинов скончался на 57-ом году жизни

Фото: ВКонтакте/Никита Логинов

Актеру было 56 лет.

Грустные новости приходят из Москвы. По сообщению телеграм-канала Mash актер Никита Логинов умер прямо на выходе из «Театра около дома Станиславского». Он руководил художественно-постановочной частью. Артист скончался буквально за несколько часов до премьерного спектакля «Ревизор», в котором должен был играть одну из ролей. По информации СМИ, Логинов умер мгновенно. Предварительной причиной смерти врачи называют сердечный приступ. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Никита Логинов запомнился зрителям своими ролями на экране. Он снимался в «Антикиллере», «Московской саге», «Последнем менте» и других фильмах и сериалах.

Фото: vk.com

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