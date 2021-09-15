Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала, как смогла «обхитрить» смертельную болезнь

О недуге она узнала случайно: «Прихватило сердце, и меня направили на консультацию в Институт кардиологии. Оказалось, что оно барахлило из-за интоксикации крови. Сделали полное обследование и неожиданно обнаружили нарушения в работе печени. Я до последнего не говорила о болезни дочкам. Конечно, они испытали шок», — признавалась Рожкова, передает «КП».

В творчестве сразу пришлось сделать перерыв и сконцентрироваться на восстановлении. Уехала за город, много времени проводила на природе, гуляла, дышала свежим воздухом вдали от столичной суеты. Несмотря на то, что полностью от болезни Светлана никогда не избавится, сегодня она научилась с ней жить: «Эта болезнь — как поезд. Вначале она неслась очень быстро, но доктора вовремя затормозили процесс. Теперь развитие идет медленными темпами. Я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно. Наверное, поэтому мне теперь дают хорошие прогнозы», — рассказала юмористка и добавила, «состояние самой печени идет не в минус, а даже чуть-чуть в плюс».