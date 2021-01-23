Звезда «Американской истории ужасов» Габури Сидибе рассказала о борьбе с булимией

Актриса призналась, что продолжительное время страдала от булимии — расстройство пищевого поведения появилось у девушки на фоне неуверенности в себе. «Это было даже не из-за оценок окружающих, а из-за меня самой, — рассказала Габури. — Я была сама не своя и постоянно плакала. Булимия стала «кнопочкой», которая меня выручала. И в довершение всего люди говорили, что я отлично выгляжу. С чего бы мне было останавливаться?»

Кроме того, знаменитость рассказала журналистам, что боролась не только с булимией, но и с депрессией. По ее словам, булимия стала болезненным способом самоутешения: «В моем случае дело было не в похудении и не в контроле аппетита, а в том, чтобы просто перестать плакать. Иногда, когда я рыдала и не могла остановиться, я съедала кусочек хлеба и выпивала стакан воды, чтобы тут же вызвать у себя рвоту. Дошло до того, что я прекратила есть, если не было возможности сразу же отправиться в уборную». Девушка откровенно поделилась и тем, что депрессия чуть было не довела ее до самоубийства. К счастью, все закончилось положительно.

Мы поддерживаем Габури Сидибе и считаем, что каждой из нас нужно научиться принимать себя. Каждый человек красив по-своему, согласитесь?