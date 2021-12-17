Звезда 90-х Лариса Черникова рассказала о втором муже-алкоголике и ребенке от донора

У Ларисы есть старший сын Кирилл, рожденный от второго брака с американским предпринимателем Джеймсом. Лариса сбежала в США из-за преследований, которым подверглась в 90-х после убийства первого мужа. Практически сразу вышла замуж второй раз. Однако спустя некоторое время Джеймс начал сильно пить и отношения пары развалились.

"Пока мы только встречались до свадьбы", - рассказывает певица, - "Этого было не так заметно. А вот в супружеской жизни вылезает натура. Он не был буйным, нет. Выпил и засыпал. Я думала, что я это все изменю".

Но чуда не случилось. Она осталась одна в чужой стране с 6-летним ребенком на руках. "Меня спасла работа", - делится переживаниями Черникова, - "Мне помогала мама. Она у меня гений и ангел".

В Америке у Ларисы свой бизнес, бывшая певица содержит ферму и даже сама умеет доить корову, что она и продемонстрировала в эфире программы.