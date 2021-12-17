Звезда 90-х Лариса Черникова рассказала о втором муже-алкоголике и ребенке от донора
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Подходящий человек появился практически сразу после программы, в которой певица сообщила о своем желании найти донора. По ее словам, она специально сказала об этом в эфире российского телевидения, потому что ей было важно, чтобы донором стал русский мужчина.
В беседе с Корчевниковым Лариса рассказала, что не была знакома с ним и их свела судьба. Теперь Лариса и мужчина, имя которого она не называет, хорошо общаются и певица говорит, что не будет препятствовать знакомству своего ребенка и его биологического отца. Хотя никакие романтические отношения мужчину и женщину не связывают. «У нас все хорошо делают в клиниках», - рассказала певица.
У Ларисы есть старший сын Кирилл, рожденный от второго брака с американским предпринимателем Джеймсом. Лариса сбежала в США из-за преследований, которым подверглась в 90-х после убийства первого мужа. Практически сразу вышла замуж второй раз. Однако спустя некоторое время Джеймс начал сильно пить и отношения пары развалились.
"Пока мы только встречались до свадьбы", - рассказывает певица, - "Этого было не так заметно. А вот в супружеской жизни вылезает натура. Он не был буйным, нет. Выпил и засыпал. Я думала, что я это все изменю".
Но чуда не случилось. Она осталась одна в чужой стране с 6-летним ребенком на руках. "Меня спасла работа", - делится переживаниями Черникова, - "Мне помогала мама. Она у меня гений и ангел".
В Америке у Ларисы свой бизнес, бывшая певица содержит ферму и даже сама умеет доить корову, что она и продемонстрировала в эфире программы.
Фото: GlobalLookPress