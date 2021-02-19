Звезда 90-х Алиса Мон о личной жизни: «Постоянно спрашивали, что у меня с Нагиевым»

Звезда 90-х Алиса Мон, известная своими песнями «Алмаз», «Подорожник» и другими, рассказала в эфире шоу «Секрет на миллион» на «НТВ» о своих мужчинам и романах, реальных и приписываемых ей.

Она успела дважды побывать замужем, в том числе за солистом группы «Лабиринт» Василием Марининым и Сергеем Муравьевым.

По словам Алисы, второй муж оказался настоящим домашним тираном.

«У меня не было кошелька своего, не было записной книжки. Я жила, как вещь», — говорит Мон.

Хотя ее личная жизнь была довольно скромной, ей постоянно приписывали романы с разными мужчинами. Среди них оказался и известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Помню, меня постоянно спрашивали, а что у тебя с Нагиевым?», — говорит певица, отмечая, что слухи были всего лишь слухами.

Кроме него, был среди ее поклонников состоятельный бизнесмен, который засыпал ее драгоценностями и хотел подарить замок во Франции. К сожалению, отношения с ним не сложились.

Сейчас на личном фронте у Алисы затишье. Она признается, что ей сложно доверять мужчинам. Без секса она обходится легко — его у нее не было уже два года. Но часто она нуждается в близком и надежном человеке рядом.

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