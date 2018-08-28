Звезда 80-х Джими Беллмартин взорвал Сеть выступлением на шоу «Голос 60+»

В минувшую пятницу в Голландии вышел в эфир первый выпуск «Голос 60+» — шоу, на котором компетентное жюри оценивает выступления участников старшего возраста. Вокал 69-летнего Джими Беллмартина, потерявшего в молодости шанс на всемирную славу из-за болезни матери, поразил не только строгих наставников, но и весь мир.

Пик карьеры Джими пришелся на 80-е годы. В 1979 году его альбом «I Don't Like To Sleep Alone» стал настоящим хитом. Но почти сразу после его выхода артист пропал — настолько неожиданно, что пошли слухи о его гибели. На деле погибла лишь карьера: сцена не прощает долгого отсутствия.

Пожилой мужчина получил возможность снова стать звездой благодаря внукам. Они, зная что талант исполнителя никуда не делся (Джими продолжал работать на подпевках у коллег и петь на частных вечеринках), отправили заявку на его участие, рассказав, что их дедушка променял популярность на то, чтобы 8 лет ухаживать за больной мамой.

Песня «It's A Man's Man's Man's World», несмотря на пессимистичные прогнозы самого исполнителя, вызвала настоящий восторг у жюри, зрителей, а ролик с записью начал завоевывать популярность в Сети.