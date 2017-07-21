«Зурбаган и Недотрога»: сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова растет достойной сменой отцу
Маленький Артемий Пресняков выступил с концертом
Уже с ранних лет маленький сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова тянется к музыке. Сегодня утром гордый отец опубликовал видеоролик, из которого ясно: Артемий растет достойной сменой ему, и уже готовится давать настоящие концерты.
«Зурбаган и Недотрога я так скучаю! Скоро я увижу Своих Любимых!!!», — написал Владимир.
Поклонников особенно растрогал поклон в конце «концерта». «А поклон то,поклон!!!!», «Поклон от всего сердца», «Поклон-это шедевр-))), дети удивительные! Тема будет ярким продолжением дедушек, родителей и брата!!!», — восхищаются они.
Фото: instagram.com