Маленький Артемий Пресняков выступил с концертом

Уже с ранних лет маленький сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова тянется к музыке. Сегодня утром гордый отец опубликовал видеоролик, из которого ясно: Артемий растет достойной сменой ему, и уже готовится давать настоящие концерты.

«Зурбаган и Недотрога я так скучаю! Скоро я увижу Своих Любимых!!!», — написал Владимир.