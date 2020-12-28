Зудина в золотом платье с дочерью, элегантная Собчак и другие на модном вечере Bosco
Фото: Пресс-служба
Попасть на мероприятие можно было только по заветному именному приглашению в фиолетовом конверте, выписанным каллиграфом. Около украшенной новогодней елки, на аристократичной линии новогоднего Пассажа, гостей встречал и приветствовал Михаил Куснирович. Среди приглашенных были Ксения Собчак, Сати Спивакова, Ингеборга Дапкунайте, Марина Зудина с дочерью Машей, Марк Тишман и другие. Под звуки живой музыки, звонкий смех и приветствия гостей ждал праздничный аперитив в Bosco Café под руководством шеф-повара Давиде Корсо.
Фото: Пресс-служба
В этот вечер все гости придерживались главного дресс-кода; мужчины в смокингах, фраках и экстравагантных пиджаках, дамы в вечерних нарядах — платья в пол, пайетки и перья приветствуются. Так как мероприятие было посвящено пространству вечерних нарядов BoscoCeremony, многие из гостей предусмотрительно выбрали наряды на торжественный вечер здесь. Например, Ксения Собчак появилась в платье Elie Saab, а Ингеборга Дапкунайте в Safiiya.
Фото: Пресс-служба
Не прерывая светских разговоров, из Bosco Café гостей провожали на 2-й этаж Пассажа к новому пространству BoscoCeremony, где в свете мерцающих огней гостей ждала праздничная фотосессия и главный сюрприз вечера — билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик». В BoscoCeremony знают, Большой театр никогда не утрачивает своего лоска и величия, а культовая постановка знаменитого балета в канун Нового года — заветное желание для многих, и вот уже в 3-й раз друзья BoscoFamily присутствуют на новогоднем представлении в Большом.
Из Пассажа гости отправлялись на автомобилях Яндекс Ultima прямиком к входу здания Большого театра, откуда сквозь нарядные коридоры и торжественные залы их провожали к местам в ложах и партере. Расходились этим вечером все после зрелищного представления в предновогоднем настроении.
Фото: пресс-служба
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