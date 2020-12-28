Зудина в золотом платье с дочерью, элегантная Собчак и другие на модном вечере Bosco

Не прерывая светских разговоров, из Bosco Café гостей провожали на 2-й этаж Пассажа к новому пространству BoscoCeremony, где в свете мерцающих огней гостей ждала праздничная фотосессия и главный сюрприз вечера — билеты в Большой театр на балет «Щелкунчик». В BoscoCeremony знают, Большой театр никогда не утрачивает своего лоска и величия, а культовая постановка знаменитого балета в канун Нового года — заветное желание для многих, и вот уже в 3-й раз друзья BoscoFamily присутствуют на новогоднем представлении в Большом.

Из Пассажа гости отправлялись на автомобилях Яндекс Ultima прямиком к входу здания Большого театра, откуда сквозь нарядные коридоры и торжественные залы их провожали к местам в ложах и партере. Расходились этим вечером все после зрелищного представления в предновогоднем настроении.