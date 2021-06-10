Зудина пришла на премьеру «Содержанок» в «металлическом» платье, а Ребенок — в кружевах

В финале второй части героиня актрисы Дарьи Мороз Лена Широкова делает странный выбор, сбежав от Глеба Ольховского прямо в аэропорту. Новые серии расскажут о том, куда приведет Лену такое решение, и какими будут их отношения с Глебом?