Зудина пришла на премьеру «Содержанок» в «металлическом» платье, а Ребенок — в кружевах
Новый и последний сезон представили генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, генеральный продюсер сериала и сооснователь START Эдуард Илоян, режиссер Юрий Мороз и актеры сериала, исполнившие главные роли, — Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Сергей Гилев, Игорь Миркурбанов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Среди гостей появились Андрей Бурковский, Снежана Самохина, Полина Аскери, Лука Зарьков, Анна Худоян, Денис Катаев, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Ясмина Муратович, Михаил Сегал, Юлиана Слащева, Софья Донианц, Ирина Чеснокова, Евгения Соляных, Вадим Федотов, Яна Кушнер, Елена и Сергей Лесс, Марго Овсянникова, Андрей Фомин, Евгения Милова, Анетта Орлова.
Марина Зудина появилась на премьере в необычном платье цвета металлик с декоративным элементом в виде огромного банта. Александра Ребенок примерила кокетливое черное платье с кружевом.
Фото: архив пресс-службы
Сабина Ахмедова выбрала лаконичное, но элегантное платье — черное в пол с белой вставкой у лифа и черные босоножки, а Дина Немцова подобрала современный образ и появилась в белой рубашке и объемных джинсах.
Фото: архив пресс-службы
В финале второй части героиня актрисы Дарьи Мороз Лена Широкова делает странный выбор, сбежав от Глеба Ольховского прямо в аэропорту. Новые серии расскажут о том, куда приведет Лену такое решение, и какими будут их отношения с Глебом?
Фото: архив пресс-службы
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!