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Зудина в облегающих джинсах и яркой блузе похвасталась идеальной фигурой на премьере фильма

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Первыми картину посмотрели Алика Смехова, Артем Михалков, Алла Духова, Марина Зудина и другие знаменитости.
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Марина Зудина

Фото: Starface

Перед показом Марина Зудина и Алика Смехова мило беседовали и записывали видео для социальных сетей. Один из таких роликов появился на странице Алики. Она показала, как шикарно выглядела сама в элегантном наряде и какой образ выбрала для выхода в свет ее подруга.

Марина Зудина для вечера в кино выбрала облегающие, расшитые кружевом светлые джинсы и легкую рубаху яркого оттенка с цветочным принтом. Молодежный look позволил актрисе похвастаться идеальной фигурой.

Алика Смехова остановила выбор на строгом костюме оттенка ультрамарин.

В широкий прокат фильм Спилберга выйдет 9 декабря. Режиссер снял «Вестсайдскую историю» на основе легендарного мюзикла Леонарда Бернстайна, премьера которого состоялась в 1957 году. Впервые историю экранизировали в 1962-м, и фильм получил 9 «Оскаров», в том числе как лучший фильм года.

Фото и видео: Instagram, Starface

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