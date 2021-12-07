Зудина в облегающих джинсах и яркой блузе похвасталась идеальной фигурой на премьере фильма

Перед показом Марина Зудина и Алика Смехова мило беседовали и записывали видео для социальных сетей. Один из таких роликов появился на странице Алики. Она показала, как шикарно выглядела сама в элегантном наряде и какой образ выбрала для выхода в свет ее подруга.

Марина Зудина для вечера в кино выбрала облегающие, расшитые кружевом светлые джинсы и легкую рубаху яркого оттенка с цветочным принтом. Молодежный look позволил актрисе похвастаться идеальной фигурой.

Алика Смехова остановила выбор на строгом костюме оттенка ультрамарин.