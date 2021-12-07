Зудина в облегающих джинсах и яркой блузе похвасталась идеальной фигурой на премьере фильма
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Перед показом Марина Зудина и Алика Смехова мило беседовали и записывали видео для социальных сетей. Один из таких роликов появился на странице Алики. Она показала, как шикарно выглядела сама в элегантном наряде и какой образ выбрала для выхода в свет ее подруга.
Марина Зудина для вечера в кино выбрала облегающие, расшитые кружевом светлые джинсы и легкую рубаху яркого оттенка с цветочным принтом. Молодежный look позволил актрисе похвастаться идеальной фигурой.
Алика Смехова остановила выбор на строгом костюме оттенка ультрамарин.
В широкий прокат фильм Спилберга выйдет 9 декабря. Режиссер снял «Вестсайдскую историю» на основе легендарного мюзикла Леонарда Бернстайна, премьера которого состоялась в 1957 году. Впервые историю экранизировали в 1962-м, и фильм получил 9 «Оскаров», в том числе как лучший фильм года.
Фото и видео: Instagram, Starface