Зудина пришла на премьеру «Шерлока в России» в платье-смокинге, а Матвеев — без Боярской
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одними из первых сериал оценили Марина Зудина, появившаяся на премьере в платье-смокинге, Екатерина Гусева, выбравшая наряд с цветочным принтом, Сабина Ахмедова, Александра Ревенко, Роман Маякин и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Исполнитель главной роли Максим Матвеев появился в кинотеатре без супруги Елизаветы Боярской. Актер позировал фотографам в бархатном пиджаке, классических брюках и шарфе эффектного синего оттенка.
По сюжету, Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева, Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья, отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!