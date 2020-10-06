Зудина пришла на премьеру «Шерлока в России» в платье-смокинге, а Матвеев — без Боярской

По сюжету, Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева, Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья, отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.