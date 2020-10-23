Зудина пришла на арт-ужин в честь Пикассо в необычном костюме, а Меськова — в кожаных штанах
Фото: Пресс-служба
Вечер открыл основатель и совладелец Altmans Gallery, известный медиаменеджер, один из создателей радиостанции Business FM Егор Альтман. Среди гостей, которые прибыли на мероприятие, были замечены Марина Зудина, Илья Бачурин, Ирина Йовович, Анастасия Меськова и многие другие. Ведущим стал сольный артист и бывший фронтмен группы «Бандерос» Кирилл Батишта.
Фото: Пресс-служба
Для гостей были подготовлены балетные этюды, световое шоу, которое позволило проследить процесс написания наиболее знаменитых картин гения –– «Девочка на шаре» и «Скульптор с кубком, модель и скульптура» из знаменитой серии «Сюита Воллара», и выступление Daria Fisher, которая совместила в своем творчестве живой вокал и скрипку.
Фото: Пресс-служба
Специально для этого вечера шеф-повар The Toy Moscow Станислав Балаев разработал сюрреалистическое меню в стилистике Пабло Пикассо. Вдохновившись произведениями известного художника, он перенес на тарелку свое восприятие блюд по мотивам известных полотен.
Фото: пресс-релиз
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