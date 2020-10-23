Зудина пришла на арт-ужин в честь Пикассо в необычном костюме, а Меськова — в кожаных штанах

Для гостей были подготовлены балетные этюды, световое шоу, которое позволило проследить процесс написания наиболее знаменитых картин гения –– «Девочка на шаре» и «Скульптор с кубком, модель и скульптура» из знаменитой серии «Сюита Воллара», и выступление Daria Fisher, которая совместила в своем творчестве живой вокал и скрипку.