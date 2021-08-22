Зудина показала забавный бэкстейдж семейной съемки с сыном и дочерью от Табакова

Под забавным видео на странице Зудиной в комментариях отметились смайликами Сергей Безруков, Юлия Хлынина, Алла Сигалова.

Марина Зудина родила первенца Олегу Табакову, когда тому было 59 лет. Это произошло в первый год их официального брака. Дочь Маша появилась у пары 11 лет спустя. Недавно Марина Зудина рассказала, что ее супруг не хотел становиться отцом снова, но она смогла переубедить его.