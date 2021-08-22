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Зудина показала забавный бэкстейдж семейной съемки с сыном и дочерью от Табакова

Несмотря на то, что старший наследник звезды «Содержанок» Марины Зудиной Павел Табаков также является актером, настроиться на фотосессию с сестрой Марией ему удалось не сразу. Мимика и жесты 26-летнего сына Олега Табакова во время позирования на открытой веранде насмешили всю съемочную команду, а звездная мама решила поделиться роликом в соцсетях. Сейчас семья в полном составе наслаждается отдыхом на море.
Зудина показала забавный бэкстейдж семейной съемки с сыном и дочерью от Табакова

Актриса Марина Зудина порадовала фан-сообщество своего сына Павла Табакова, поделившись забавным видео с его участием. Сейчас вдова Олега Табакова вместе с детьми отдыхает на море. Воспользовавшись удобным случаем, она решила организовать семейную фотосессию для 26-летнего Павла и 15-летней Марии.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Марина Зудина

Фото: East News Russia

Правда, старшему наследнику звездной пары понадобилась пауза, чтобы настроиться на съемку. Первые дубли, судя о смеху Марины Зудиной и участников съемочной группы, вышли не слишком теплыми и душевными.

Под забавным видео на странице Зудиной в комментариях отметились смайликами Сергей Безруков, Юлия Хлынина, Алла Сигалова.

Марина Зудина родила первенца Олегу Табакову, когда тому было 59 лет. Это произошло в первый год их официального брака. Дочь Маша появилась у пары 11 лет спустя. Недавно Марина Зудина рассказала, что ее супруг не хотел становиться отцом снова, но она смогла переубедить его.

Фото и видео: Instagram; East News

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