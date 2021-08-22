Зудина показала забавный бэкстейдж семейной съемки с сыном и дочерью от Табакова
Актриса Марина Зудина порадовала фан-сообщество своего сына Павла Табакова, поделившись забавным видео с его участием. Сейчас вдова Олега Табакова вместе с детьми отдыхает на море. Воспользовавшись удобным случаем, она решила организовать семейную фотосессию для 26-летнего Павла и 15-летней Марии.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Правда, старшему наследнику звездной пары понадобилась пауза, чтобы настроиться на съемку. Первые дубли, судя о смеху Марины Зудиной и участников съемочной группы, вышли не слишком теплыми и душевными.
Под забавным видео на странице Зудиной в комментариях отметились смайликами Сергей Безруков, Юлия Хлынина, Алла Сигалова.
Марина Зудина родила первенца Олегу Табакову, когда тому было 59 лет. Это произошло в первый год их официального брака. Дочь Маша появилась у пары 11 лет спустя. Недавно Марина Зудина рассказала, что ее супруг не хотел становиться отцом снова, но она смогла переубедить его.
Фото и видео: Instagram; East News
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