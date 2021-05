Зрители выбрали 20 самых популярных песен «Евровидения»

«Евровидение» опубликовало топ-20 самых популярных песен конкурса по итогам зрительских голосований.

В топ попало сразу две песни российского музыканта – обе, которые он исполнял на конкурсе. Радостной новостью сам музыкант поделилась в своей сториз.

Его песня «Scream» оказалась на 16- м месте и собрала 244 голоса.

А вот композиция «You are the only one» оказалась на втором, получив 361 голос.

Сергей Лазарев представлял Россию дважды – в 2016 и 2019 году, и не исключил, что может вернуться на конкурс еще раз.

«Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!» - рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village.

В этот раз на конкурс от России поехала певица Манижа. Выступив в полуфинале, она прошла в финал и заняла 9-е место.