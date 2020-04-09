«Зовут его папой»: муж Валерии Гай Германики удочерил ее старших девочек
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В ноябре режиссер Валерия Гай Германика родила третьего ребенка. У нее с супругом Денисом Молчановым родился сын. Для Валерии ребенок стал третьим, но и ее супруг в тот же день стал многодетным отцом.
Дело в том, что Денис удочерил старших дочерей жены: 12-летнюю Октавию и 3-летнюю Северину. Эти поступком бизнесмен окончательно убедил жену, в том что она сделала правильный выбор мужчины.
Валерия Гай Германика рассталась с отцом старшей дочки еще до ее рождения, со вторым спутником жизни — танцором Вадимом Любушкиным она развелась через 4 месяца после свадьбы, так как он оказался двоеженцем.
И теперь режиссер счастлива с Денисом. Она призналась, что впервые увидев его, сразу поняла, что он тот мужчина, с которым она проведет остаток жизни.
Фото: Starface
«Он увидел мое интервью и захотел познакомиться. Он для меня герой уже потому, что знал о моих детях и был согласен обеспечивать девочек, заботиться о них. Об этом никто не знает, но Денис удочерил Октавию и Северину. Так что многодетными родителями мы стали одновременно. Девочки зовут его папой», — призналась Валерия «СтарХиту».
Режиссер добавляет, что муж заменил ей и друзей, и семью. «Я очень боюсь его потерять. Иногда мне снятся кошмары, что я ищу его, но не могу нащупать в темноте», — признается она.
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Фото и видео: Instagram, Starface
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