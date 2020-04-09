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«Зовут его папой»: муж Валерии Гай Германики удочерил ее старших девочек

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Валерия Гай Германика с мужем Денисом

Режиссер обрела свое женское счастье лишь в третьем браке. Валерия называет супруга Дениса Молчанова своим личным героем.

В ноябре режиссер Валерия Гай Германика родила третьего ребенка. У нее с супругом Денисом Молчановым родился сын. Для Валерии ребенок стал третьим, но и ее супруг в тот же день стал многодетным отцом.

Дело в том, что Денис удочерил старших дочерей жены: 12-летнюю Октавию и 3-летнюю Северину. Эти поступком бизнесмен окончательно убедил жену, в том что она сделала правильный выбор мужчины.

Валерия Гай Германика рассталась с отцом старшей дочки еще до ее рождения, со вторым спутником жизни — танцором Вадимом Любушкиным она развелась через 4 месяца после свадьбы, так как он оказался двоеженцем.

И теперь режиссер счастлива с Денисом. Она призналась, что впервые увидев его, сразу поняла, что он тот мужчина, с которым она проведет остаток жизни.

Валерия и Денис

Фото: Starface

«Он увидел мое интервью и захотел познакомиться. Он для меня герой уже потому, что знал о моих детях и был согласен обеспечивать девочек, заботиться о них. Об этом никто не знает, но Денис удочерил Октавию и Северину. Так что многодетными родителями мы стали одновременно. Девочки зовут его папой», — призналась Валерия «СтарХиту».

Режиссер добавляет, что муж заменил ей и друзей, и семью. «Я очень боюсь его потерять. Иногда мне снятся кошмары, что я ищу его, но не могу нащупать в темноте», — признается она.

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Фото и видео: Instagram, Starface

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