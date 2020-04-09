«Зовут его папой»: муж Валерии Гай Германики удочерил ее старших девочек

В ноябре режиссер Валерия Гай Германика родила третьего ребенка. У нее с супругом Денисом Молчановым родился сын. Для Валерии ребенок стал третьим, но и ее супруг в тот же день стал многодетным отцом.

Дело в том, что Денис удочерил старших дочерей жены: 12-летнюю Октавию и 3-летнюю Северину. Эти поступком бизнесмен окончательно убедил жену, в том что она сделала правильный выбор мужчины.

Валерия Гай Германика рассталась с отцом старшей дочки еще до ее рождения, со вторым спутником жизни — танцором Вадимом Любушкиным она развелась через 4 месяца после свадьбы, так как он оказался двоеженцем.

И теперь режиссер счастлива с Денисом. Она призналась, что впервые увидев его, сразу поняла, что он тот мужчина, с которым она проведет остаток жизни.