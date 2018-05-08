Золотые женщины! Эшли Грэм и Ким Кардашьян устроили жаркую битву декольте на Met Gala

На наш взгляд, в этой битве победила Ким — супруга рэпера Канье Уэста показала невероятно постройневшую фигуру и выглядела как золотая статуэтка. К тому же звезда не забыла и о заявленной теме вечера: «Взаимодействие моды и религии». На ее платье от Versace были вышиты большие кресты. Эшли же предпочла более простой наряд от Prabal Gurung. А вам какой образ понравился больше?

Фото: Sonia Moskowitz / Global Look Press, East News, Instagram