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Золотые женщины! Эшли Грэм и Ким Кардашьян устроили жаркую битву декольте на Met Gala

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Эшли Грэм на Met Gala-2018
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30-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм и 37-летняя теледива Ким Кардашьян пришли в похожих нарядах на Бал Института костюма в Нью-Йорке.

Вчера в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось одно из самых долгожданных и зрелищных событий года — Бал Института костюма. Разумеется, это мероприятие не могли пропустить популярные знаменитости — одними из приглашенных были звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и пышнотелая модель Эшли Грэм.

Модницы, не сговариваясь, прибыли на бал в похожих платьях с глубокими декольте, усыпанных мелкими золотыми пайетками. Каждая продемонстрировала во всей красе свой роскошный бюст и округлые бедра.

На наш взгляд, в этой битве победила Ким — супруга рэпера Канье Уэста показала невероятно постройневшую фигуру и выглядела как золотая статуэтка. К тому же звезда не забыла и о заявленной теме вечера: «Взаимодействие моды и религии». На ее платье от Versace были вышиты большие кресты. Эшли же предпочла более простой наряд от Prabal Gurung. А вам какой образ понравился больше?

Фото: Sonia Moskowitz / Global Look Press, East News, Instagram

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