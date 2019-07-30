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Королевский размах: у Елизаветы II обнаружили 4 квартиры в Москве

Как оказалось, у действующая королева Великобритании владеет элитной недвижимостью, находящейся в самом сердце российской столицы.

Пока многие наши соотечественники изучают рынок зарубежной недвижимости, пытаясь найти достойные варианты для инвестиций, иностранные инвесторы приглядываются к российским вариантам.

Так, например, как сообщает издание Lenta, со ссылкой на Telegram-канал Baza, бабушка принца Уильяма и принца Гарри владеет московской недвижимостью. Если быть точнее, то британской королеве принадлежат четыре объекта в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»). Согласно выписке из Росреестра, собственником данных апартаментов, 3 из которых были приобретены в 2002 году, а еще один – в 2003, является «Ее Величество королева, правящая в Канаде». В посольстве Канады подтвердили, что данное жилье, общая площадь которого насчитывается 839 квадратных метров, а кадастровая стоимость — 540 миллионов рублей, записано на Елизавету II, ведь именно она официально является главой государства.

К слову, сама глава британского царствующего дома никогда не бывала в этих квартирах, в которых, скорее всего, проживают сотрудники канадского посольства. Единственный визит Елизаветы II в Россию состоялся в далеком 1994 году, когда августейшая особа принимала участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке.

Согласно дипломатическому протоколу, британский монарх не может дважды посещать одну и ту же страну с официальным визитом, поэтому, видимо, Елизавета II пока не спешит вновь наведаться в наши края (хотя может это сделать в качестве путешественницы).

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Global Look Press

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