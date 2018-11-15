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Золотой унитаз Розы Сябитовой вызвал бурю эмоций в Сети

Главная сваха страны установила в своем доме сантехнику золотого цвета.

Роза Сябитова как никто умеет привлечь внимание зрителей. Видео, которое она опубликовала в своем блоге, вызвало бурю эмоций в Сети.

«Отсматриваю материалы по стройке "Родовое Гнездо". Это кадры, которые не вошли в сериал. А жаль! Ксения отлично покрасила золотой унитаз. Весело мы строили», — рассказала звезда Первого канала.

Мнения подписчиков разделились: одни оценили чувство юмора свахи, а другие обвинили ее в банальном пиаре.

«Шикарно», «А вообще-то здорово получилось!!!!», «Прикольная идея)))», «Это Ксения выплясывает?», «Молодец, Ксения!», «А я подумала, что Роза танцует!», «Роза жгет как всегда», «Роза, респект и уважуха!!!!!!!!!!!», «Веселая, задорная семейка», «С юмором!!!!!!», «Классная, она мне нравится», — поддерживают поклонники.

«Идиотизм», «Зачем вам золотой унитаз?», «Толстопуз исполнил», «Семейка оригиналов! Из кожи вон лезут, дабы на них обратили внимание!», «А почему ее муж не принимает участие в строительстве?», «А потому, что муж объелся груш», «Господи унитаз то зачем золотой. Голь на выдумки хитра», «Что только не придумают, лишь бы обратили на них внимание, полный дурдом», — критикуют хейтеры.

Фото и видео: instagram

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