В США вручили премию «Золотой Глобус».

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручали премию «Золотой Глобус». 75-я по счету церемония прошла в отеле «Беверли-Хилтон». На сцене появились такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Роберт Паттинсон и Пенелопа Крус, а топ-модель Кендалл Дженнер затмила голливудских звезд на красной дорожке.

Лучшими фильмами были признаны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Леди Берд», телесериалами — «Рассказ служанки» и «Удивительная миссис Мейзел», лучшим мультфильмом назвали «Тайну Коко», престижные награды получили Гэри Олдман, Николь Кидман, Сирша Ронан.

Список победителей выглядит следующим образом: