«Золотой глобус-2018»: список победителей и трейлеры лучших фильмов
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручали премию «Золотой Глобус». 75-я по счету церемония прошла в отеле «Беверли-Хилтон». На сцене появились такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Роберт Паттинсон и Пенелопа Крус, а топ-модель Кендалл Дженнер затмила голливудских звезд на красной дорожке.
Лучшими фильмами были признаны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Леди Берд», телесериалами — «Рассказ служанки» и «Удивительная миссис Мейзел», лучшим мультфильмом назвали «Тайну Коко», престижные награды получили Гэри Олдман, Николь Кидман, Сирша Ронан.
Список победителей выглядит следующим образом:
- лучший актер в драматическом фильме — Гэри Олдман («Темные времена»)
- лучшая актриса в драматическом фильме — Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- лучший драматический фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- лучший актер в драматическом сериале — Стерлинг К. Браун («Это мы»)
- лучшая актриса в драматическом сериале — Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
- лучший драматический сериал — «Рассказ служанки»
- лучший актер в сериале (комедия или мюзикл) — Азиз Ансари («Мастер не на все руки»)
- лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл) — Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
- лучший телесериал (комедия или мюзикл) — «Удивительная миссис Мейзел»
- лучший актер в комедии или мюзикле — Джеймс Франко («Горе-творец»)
- лучшая актриса в комедии или мюзикле — Сирша Ронан («Леди Берд»)
- лучший комедийный фильм или мюзикл — «Леди Берд»
- лучший актер в мини-сериале или телефильме — Эван Макгрегор («Фарго»)
- лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Николь Кидман («Большая маленькая ложь»)
- лучший мини-сериал или телефильм — «Большая маленькая ложь»
- лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- лучшая актриса второго плана — Элисон Дженни («Тоня против всех»)
- лучший актер второго плана в телесериале — Александр Скарсгард («Большая маленькая ложь»)
- лучшая актриса второго плана в телесериале — Лора Дерн («Большая маленькая ложь»)
- лучший сценарий — Мартин МакДона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
- лучшая песня в фильме — Pasek And Paul, This Is Me («Величайший шоумен»)
- лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)
- лучший фильм на иностранном языке — «На пределе» (Германия, Франция)
Напомним, в качестве претендента на победу в этой номинации была названа и российская картина — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, а также новая режиссерская работа Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца».
Фото: Global Look Press, Getty Images