Золотистый купальник и любимый муж: Анастасия Макеева в Дубае отметила годовщину свадьбы
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Фото: Instagram Анастасии Макеевой
После развода с Глебом Матвейчуком Анастасия Макеева предпочла скрывать личную жизнь. В декабре 2018 года стало известно, что актриса вышла замуж. «От вас ничего не скроешь) Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моем безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо) Когда? В ноябре», — признавалась в блоге звезда театра и кино.
Праздновать первую годовщину бракосочетания пара отправилась в Дубай. «А вы бежите на встречу своему счастью? Когда я была тут два года назад, я только мечтала, что буду когда-нибудь здесь с мужчиной и даже мечтать было страшно, что он может быть ещё и мужем, и я с ним отмечу здесь год нашего бракосочетания 😱Да, жизнь умеет удивить и хочется сказать, что верить надо в чудеса и очень аккуратно загадывать желания 😂ибо мы так порой безграмотны в своих мечтаниях.Но вы все же можете за меня порадоваться и пожелать мне счастья😜 Моя ситцевая Свадьба в Дубаи и мы только вдвоём», — подписала Анастасия фотографии, сделанные на берегу Персидского залива. Золотистый купальник подчеркнул идеальную фигуру 37-летней актрисы, показавшей, как ее видит любимый мужчина.
«А муж-то кто?», — интересуются фолловеры. «Волшебник», — отвечает Анастасия.
«Очень рада за тебя, поздравляю от души вас обоих», «Настенька, от души поздравляю вас с Александром! Пусть в вашей семье всегда будет любовь комфорт и тепло!Семья это главное в нашей жизни. Берегите друг друга», «Поздравляю с первой годовщиной свадьбы!!! Очень рада за вас🥰 любви, любви, любви!!! Счастья вам, ребята!», «Поздравляю Вас, Анастасия!!!», «Очень искренне рада и от всей души поздравляю вас с таким важным и значимым для вас Днем свадьбы. И желаю вам счастливой семейной жизни», «Настюша, поздравляю Вас! Долгих и счастливых лет вместе!», «Поздравляем вас!!! Желаем новых мечтаний и следующий раз прилететь сюда втроём)))», — поздравляют пару подписчики Анастасии Макеевой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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