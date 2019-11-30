Золотистый купальник и любимый муж: Анастасия Макеева в Дубае отметила годовщину свадьбы

Праздновать первую годовщину бракосочетания пара отправилась в Дубай. «А вы бежите на встречу своему счастью? Когда я была тут два года назад, я только мечтала, что буду когда-нибудь здесь с мужчиной и даже мечтать было страшно, что он может быть ещё и мужем, и я с ним отмечу здесь год нашего бракосочетания 😱Да, жизнь умеет удивить и хочется сказать, что верить надо в чудеса и очень аккуратно загадывать желания 😂ибо мы так порой безграмотны в своих мечтаниях.Но вы все же можете за меня порадоваться и пожелать мне счастья😜 Моя ситцевая Свадьба в Дубаи и мы только вдвоём», — подписала Анастасия фотографии, сделанные на берегу Персидского залива. Золотистый купальник подчеркнул идеальную фигуру 37-летней актрисы, показавшей, как ее видит любимый мужчина.