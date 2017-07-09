Певица зажгла на корпоративе рыболовной компании

День рыбака во Владивостоке отмечают с особым размахом. Так, например, рыболовная компания SigmaMarineTechnology в честь профессионального праздника и своего 15-летия решила устроить в этом году грандиозное торжество. Для того чтобы корпоратив прошел на высшем уровне, были приглашены резиденты Comedy Club Дмитрий Кожома, Андрей Скороход и Иван Пышненко, а также Вера Брежнева, чей выход на сцену обошелся компании в кругленькую сумму.