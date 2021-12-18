Зои Кравиц впервые появилась в образе Женщины-кошки: актриса украсила обложку глянца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Birdie Thompson/AdMedia
Зои Кравиц украсила обложку журнала Empire в сексуальном образе своей новой героини и одной из главных соперниц Бэтмена — Женщины-кошки. Актриса позирует в кожаном обтягивающем комбинезоне с плеткой в руках.
Звезда сериала «Меломанка» призналась в одном из интервью, что вдохновением для ее новой роли стала Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер в фильме «Возвращение Бэтмена» 1992 года, а также старые комиксы.
Кравиц уверена, что ее игра покажет более «человечную» сторону Женщины-кошки. «Я видела все фильмы, читала многие комиксы, но мне хотелось привнести что-то новое. Я пыталась думать не как Женщина-кошка, а как женщина, что она чувствует при этом? Я не хотела создавать стереотипную героиню, я знала, что она должна быть настоящим человеком», — рассказала Зои.
Картина Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли должна была выйти на экраны еще в прошлом году, но из-за пандемии фильм появится в кинотеатрах только в марте 2022 года.
Фото: Global Look Press, Instagram