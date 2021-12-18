Зои Кравиц впервые появилась в образе Женщины-кошки: актриса украсила обложку глянца

Зои Кравиц украсила обложку журнала Empire в сексуальном образе своей новой героини и одной из главных соперниц Бэтмена — Женщины-кошки. Актриса позирует в кожаном обтягивающем комбинезоне с плеткой в руках.

Звезда сериала «Меломанка» призналась в одном из интервью, что вдохновением для ее новой роли стала Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер в фильме «Возвращение Бэтмена» 1992 года, а также старые комиксы.