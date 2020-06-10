Знаменитости раскрыли свои секреты похудения на карантине, которые работают и после его окончания

Удалось похудеть на 5 кило и известному британскому блогеру Софи Касаи, которая, как и Джемма Коллинз, отказалась от доставки готовой еды и стала питаться исключительно домашней пищей. «Я потеряла 5 кило, потому что сейчас не ем еду навынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю исключительно полезные блюда, а по утрам час тренируюсь вместе с отцом. Моя диета во время локдауна была столь хороша, что теперь я хочу так питаться и когда откроются рестораны», — поделилась Касаи. Присоединилась к рядам похудевших и британская актриса Эмили Атак. 30-летняя знаменитость сбросила почти 6 килограммов за 3 месяца. Все благодаря тому, что она стала есть чаще, но исключительно «чистую» пищу. Эмили призналась, что совмещала приготовление домашней еды с тренировками в парке, когда выходила на прогулку – это помогало ей очистить мозг и расслабиться.

Фото: Instagram

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