Знаменитости раскрыли свои секреты похудения на карантине, которые работают и после его окончания
Материал с лайфхаками от знаменитостей опубликовал британский онлайн-портал The Sun. Так, известная плюс-сайз модель и звезда британских реалити-шоу Джемма Коллинз воспользовалась тем, что рестораны, кафе и бары оказались закрыты, и начала готовить еду дома. Благодаря этому решению и простым домашним блюдам ее вес стал планомерно уходить. «По субботам у меня был выходной, когда я устраивала себе читмил и ела все, что хотелось. Во все остальные дни недели я подходила к выбору пищи с умом», – пояснила она, добавив, что вместе с уходом лишних килограммов к ней вернулась уверенность в себе, потому звезда намерена продолжать.
Фото: Instagram @gemmacollins1
В свою очередь, телезвезда Хлои Ферри не прекращала во время карантина занятия спортом, о чем регулярно докладывала в своих социальных сетях, куда выкладывала видеозаписи тренировок. 24-летняя звезда за прошедшие несколько месяцев скинула больше 12 килограммов – и все благодаря изнурительным приседаниям и силовым упражнениям. Также Хлои скорректировала свое питание, убрав из него весь фастфуд и вредные продукты.
Удалось похудеть на 5 кило и известному британскому блогеру Софи Касаи, которая, как и Джемма Коллинз, отказалась от доставки готовой еды и стала питаться исключительно домашней пищей. «Я потеряла 5 кило, потому что сейчас не ем еду навынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю исключительно полезные блюда, а по утрам час тренируюсь вместе с отцом. Моя диета во время локдауна была столь хороша, что теперь я хочу так питаться и когда откроются рестораны», — поделилась Касаи. Присоединилась к рядам похудевших и британская актриса Эмили Атак. 30-летняя знаменитость сбросила почти 6 килограммов за 3 месяца. Все благодаря тому, что она стала есть чаще, но исключительно «чистую» пищу. Эмили призналась, что совмещала приготовление домашней еды с тренировками в парке, когда выходила на прогулку – это помогало ей очистить мозг и расслабиться.
Фото: Instagram
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