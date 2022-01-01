Бетти Уайт не дожила до 100-летия всего 17 дней. О ее кончине сообщил портал TMZ. После известий о смерти актрисы, на ее звезде на Аллее Славы в Голливуде поклонники стали оставлять свечи, цветы и игрушки, а возле ее дома образовался стихийный мемориал.

В окружении Бетти сообщили, что у нее не было серьезных болезней, или внезапных проблем со здоровьем. Уайт скончалась по естественным причинам. В последние месяцы она покидала дом редко — только ради очень масштабных мероприятий.

У Бетти Уайт была одна из самых продолжительных карьер среди голливудских знаменитостей. Самыми известными ее работами стали фильмы: «Золотые девочки», «Предложение», сериал «Кости» (появлялась в отдельном эпизоде), «Потерянный Валентин», «Красотки в Кливленде» и многие другие. Всего на ее счету — 111 фильмов, в том числе озвучивание.

За свою телекарьеру актриса получила 6 премий «Эмми» и 23 раза номинировалась на нее. Уайт единственная актриса, победившая во всех комедийных номинациях премии. В 1983 году Бетти Feqn стала первой женщиной, заработавшей награду в номинации «Лучший ведущий игрового шоу». В возрасте 92 лет (в 2014-м) актриса стала старейшим в истории «Эмми» ее номинантом.

Уайт трижды была замужем. в первый раз она отправилась к алтарю в 1947 году с летчиком Диком Баркером, но вскоре они развелись. Второй брак актрисы с агентом Лейном Алленом тоже вскоре распался. В 1963-м актриса вышла замуж за телеведущего Аллена Ладдена. Он умер от рака желудка летом 1981 года.

Болmit Бетти Уайт замуж не выходила, детей у нее не было.