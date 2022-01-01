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Знаменитая голливудская актриса Бетти Уайт скончалась в возрасте 99 лет

До 100-летия знаменитость не дожила всего несколько дней
В канун нового, 2022 года из США пришла печальная весть: ушла из жизни известная комедийная актриса Бетти Уайт. До последних дней жизни знаменитость много работала, снималась, озвучивала, вела социальные сети. Уайт даже собиралась созlать себе страницу на Facebook, не успела.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бетти Уайт работала до последнего

Фото: East News

Бетти Уайт не дожила до 100-летия всего 17 дней. О ее кончине сообщил портал TMZ. После известий о смерти актрисы, на ее звезде на Аллее Славы в Голливуде поклонники стали оставлять свечи, цветы и игрушки, а возле ее дома образовался стихийный мемориал.

В окружении Бетти сообщили, что у нее не было серьезных болезней, или внезапных проблем со здоровьем. Уайт скончалась по естественным причинам. В последние месяцы она покидала дом редко — только ради очень масштабных мероприятий.

У Бетти Уайт была одна из самых продолжительных карьер среди голливудских знаменитостей. Самыми известными ее работами стали фильмы: «Золотые девочки», «Предложение», сериал «Кости» (появлялась в отдельном эпизоде), «Потерянный Валентин», «Красотки в Кливленде» и многие другие. Всего на ее счету — 111 фильмов, в том числе озвучивание.

За свою телекарьеру актриса получила 6 премий «Эмми» и 23 раза номинировалась на нее. Уайт единственная актриса, победившая во всех комедийных номинациях премии. В 1983 году Бетти Feqn стала первой женщиной, заработавшей награду в номинации «Лучший ведущий игрового шоу». В возрасте 92 лет (в 2014-м) актриса стала старейшим в истории «Эмми» ее номинантом.

Уайт трижды была замужем. в первый раз она отправилась к алтарю в 1947 году с летчиком Диком Баркером, но вскоре они развелись. Второй брак актрисы с агентом Лейном Алленом тоже вскоре распался. В 1963-м актриса вышла замуж за телеведущего Аллена Ладдена. Он умер от рака желудка летом 1981 года.

Болmit Бетти Уайт замуж не выходила, детей у нее не было.

Фото: Instagram, East News

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