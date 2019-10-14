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«Знакомьтесь»: Денис Клявер рассказал про неожиданное пополнение в своей семье

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис Клявер с женой и младшим сыном

Фото: Instagram

Забот у артиста прибавилось.

44-летний Денис Клявер — многодетный отец, а теперь у него забот еще прибавится. И все благодаря супруге Ирине, которая приняла решение, что их семья должна стать больше.

Зажигательные танцы Дениса Клявера с семьей

Ирина втайне от мужа взяла из приюта двух собак, и не маленьких, а взрослых лаек. Денис Клявер сначала был ошарашен, а после попросил помощи подписчиков в выборе имен новым питомцам.

«Знакомьтесь! Пополнение в нашей семье!) И не одно, а целых два. Месяца полтора назад Иришка поехала в собачий приют (предварительно меня не предупредив), выслала мне фото этих красавцев со словами: «Знакомься, это наши собаки». А что я? Ну, сами посмотрите, глядя на эти мордочки, разве мог устоять??? Они как брат с сестрой, неразлучники, не могут друг без друга, скулят и отказываются от еды. В общем, забрали обоих, конечно). Так, что прошу любить и жаловать. А теперь о главном! Помогите с именами. Серый - пацан, светленькая – девица», — написал Денис, добавив, что над кличками ломает голову вся их семья и друзья (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Чупа и Чупс», — предложила свой вариант Эвелина Бледанс. «Кай и Герда», «Иван и Марья», «Верный и Дуся», «Алиса и Лео», «Байкал и Ангара», — посыпались предложения от подписчиков Клявера. На каком варианте он остановился, певец пока не сообщил.

А какие клички выбрали бы вы?

Фото и видео: Instragram

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