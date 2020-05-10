Знакомство с родителями и травма позвоночника: что случилось в новой серии «Холостяка»
Фото: Пресс-служба
10 мая в эфир вышла одиннадцатая серия шоу «Холостяк», в котором свою любовь ищет московский стоматолог Антон Криворотов. В этом выпуске холостяку предстояло познакомиться с родными оставшихся претенденток на его руку и сердце — Барбары Пино, Насти Ковалевой и Лизы Адаменко.
Барбара призналась, что за семь лет жизни в России она завела только одну подругу, которой очень понравилось, как кубинка смотрится с холостяком. Поскольку мама темнокожей красотки живет в Гаване, знакомство с ней прошло в онлайн-формате. Пикантность ситуации добавляло то, что мама Барбары не знает русского языка, а Антон не знает испанского. «Мама настроена позитивно и очень ждет нас в гости», — рассказала участница холостяку перед церемонией роз.
Фото: Пресс-служба
Родные Насти живут в деревне в Воронежской области, поэтому девушка пригласила потенциального жениха в бабушкин дом. Однако знакомство с семьей пошло не по плану — Антон решил залезть в домик на дереве, однако упал из-за обломившейся ветки. «Возле дома Настиной бабушки я увидел домик на дереве. Такой же был в моем детстве. Это был порыв, мне очень захотелось прыгнуть в стог сена. В итоге я очень неудачно упал. Мы закончили съемки, я вернулся в отель, а через некоторое время понял, что из-за сильного отека у меня не поднимается нога. Я срочно поехал в Москву, чтобы сделать МРТ. Диагноз: перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков. С родителями Лизы Адаменко я уже знакомился в корсете», — рассказал впоследствии Криворотов.
Фото: Пресс-служба
Родные Насти не знали, что девушка участвует в проекте «Холостяк», — и эта информация их шокировала. Бабушка участницы сразу задала холостяку несколько острых вопросов, однако ей не удалось застать его врасплох.
«Я была бы не против такого зятя. Анастасия Криворотова, звучит!» — подытожила мама героини.
Фото: Пресс-служба
Встреча с родителями Лизы Адаменко для Антона была самой долгожданной — холостяк никак не может смириться с тем, что произошло с их дочерью в 16 лет: «Как же все-таки так произошло при всеобъемлющей любви к ребенку».
Фото: Пресс-служба
Лиза призналась, что за несколько недель нахождения на проекте стала другим человеком, за что поблагодарила Криворотова. «Настоящий мужик с головой, знает, что делает», — высказал свое мнение о холостяке папа Лизы. При этом девушка ранее отмечала, что понравиться ее отцу невероятно сложно.
В этой серии состоялась последняя церемония роз. Все участницы сошлись во мнении, что эта церемония стала самой напряженной за весь период съемок. «Все остаются. Я не знаю, как эти две розы разделить между вами тремя», — заявил Антон, разломав розы. После церемонии у Лизы случился нервный срыв — девушке неприятно то, что Антон до сих пор не ответил на ее признание в любви.
На следующей неделе оставшихся участниц ждет знакомство с родителями Антона. Следите за новыми выпусками шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ каждое воскресенье в 20:30.
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Фото: пресс-служба
Видео: ТНТ
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