Знакомство с родителями и травма позвоночника: что случилось в новой серии «Холостяка»

Лиза призналась, что за несколько недель нахождения на проекте стала другим человеком, за что поблагодарила Криворотова. «Настоящий мужик с головой, знает, что делает», — высказал свое мнение о холостяке папа Лизы. При этом девушка ранее отмечала, что понравиться ее отцу невероятно сложно.

В этой серии состоялась последняя церемония роз. Все участницы сошлись во мнении, что эта церемония стала самой напряженной за весь период съемок. «Все остаются. Я не знаю, как эти две розы разделить между вами тремя», — заявил Антон, разломав розы. После церемонии у Лизы случился нервный срыв — девушке неприятно то, что Антон до сих пор не ответил на ее признание в любви.

На следующей неделе оставшихся участниц ждет знакомство с родителями Антона. Следите за новыми выпусками шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ каждое воскресенье в 20:30.