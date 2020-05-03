Знакомство с бабушкой и встреча с первой любовью: что случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»
Фото: Пресс-служба
До финала седьмого сезона шоу «Холостяк» осталось совсем мало времени, а за сердце столичного стоматолога Антона Криворотова продолжают бороться четыре девушки. В новой серии холостяк привез участниц в Саратов, город своего детства.
ретенденток на сердце Антона ждало испытание — знакомство с бабушкой, которая, по словам молодого человека, является главой его семьи. Чаепитие с Евгенией Ивановной стало очень трогательным и уютным, а некоторые из участниц даже не смогли сдержать слез. Барбара вспомнила свое тяжелое детство со своей бабушкой и честно призналась Евгении Ивановне, что мечтала бы о такой бабушке, как она. Более того, кубинская красотка рассказала бабушке Антона о своих чувствах к нему: «Я влюбилась». В разговоре с внуком Евгения Ивановна отметила, что ей больше всего приглянулась Барбара.
Фото: Пресс-служба
Групповое свидание Антон устроил для участниц в Саратовском государственном медицинском университете, где получал высшее образование. Эмоции девушек зашкаливали — Настя отказалась принимать участие в «стоматологической практике», которую Антон устроил для них.
Кроме того, Криворотов представил потенциальных невест своей первой возлюбленной, а теперь хорошей подруге Лене. Елена устроила девушкам допрос с пристрастием, а ее выводы немало удивили холостяка. По мнению первой любви, Антону больше всего подходит Лиза.
Фото: Пресс-служба
Отношения в коллективе накаляются, и эмоциональное напряжение сказалось на Насте Ковалевой — девушка сбежала с ужина с нервным срывом.
В этом выпуске церемония роз стала последней для Дарьи Хаитметовой. На следующей неделе оставшиеся в проекте участницы познакомят Антона Криворотова со своими семьями.
Следите за шоу «Холостяк» каждое воскресенье в 20:30 на телеканале ТНТ.
А как вы думаете, кого выберет Антон Криворотов?
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: ТНТ
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