Знакомство с бабушкой и встреча с первой любовью: что случилось в новом выпуске шоу «Холостяк»

Групповое свидание Антон устроил для участниц в Саратовском государственном медицинском университете, где получал высшее образование. Эмоции девушек зашкаливали — Настя отказалась принимать участие в «стоматологической практике», которую Антон устроил для них.

Кроме того, Криворотов представил потенциальных невест своей первой возлюбленной, а теперь хорошей подруге Лене. Елена устроила девушкам допрос с пристрастием, а ее выводы немало удивили холостяка. По мнению первой любви, Антону больше всего подходит Лиза.