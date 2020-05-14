Знакомство и «побег» из дворца: Меган Маркл и принц Гарри в новой книге откровенно расскажут о своей жизни
Фото: East News
В начале августа 2020 года в продажу поступит книга о Меган Маркл и принце Гарри. Сначала купить ее можно будет в интернете, а через неделю — в книжных магазинах. Герцогиня Сассекская изо всех сил торопит выход книги в продажу, чтобы, по словам приближенных к ней источников, избавиться от имиджа заносчивой особы.
Авторы книги взяли у Меган и Гарри несколько интервью, в которых те откровенно рассказали о своем знакомстве, как развивалась их история любви и почему они решили «сбежать» из дворца.
Фото: Instagram
«Это честный и обезоруживающий портрет уверенной, влиятельной и дальновидной пары, которая не боится порвать с традицией», — говорится в описании издания, которое приводит Daily Mail.
Меган рассчитывает, что после прочтения книги подданные Великобритании поймут, что она не злодейка, которая подстрекала мужа к смене образа жизни.
«Их жизнь не похожа на сказку. В книге показано, что у них не было другого выхода, кроме как покинуть дворец. Книга поможет Меган и Гарри начать все с чистого листа. Меган надеется, что люди увидят ее уязвимую сторону», — сообщает близкий к паре источник.
Напомним, что в начале 2020 года внук Елизаветы II и сын принца Чарльза и леди Дианы — принц Гарри объявил о желании отказаться от королевских привилегий и начать независимую жизнь. Королева с трудом, но приняла решение герцогов Сассекских. После завершения всех обязательство перед Двором, Меган и Гарри с сыном перебрались в Канаду, а после — в США.
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Фото: Instagram, I-Images/ Global Look press, East News
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