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Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алеси Кафельниковой

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19-летняя дочь Евгения Кафельникова пожаловалась на девушку, которая украла у нее рюкзак Louis Vuitton и слила в Сеть интимные фото.

В этот четверг, 14 июня, модель Алеся Кафельникова написала заявление в полицию. В нем девушка рассказала о предательстве подруги, опорочившей ее и бойфренда.

«Мне крайне неприятно и обидно, как было бы любому человеку на моем месте. Это незаконное вторжение в частную жизнь подлым, преступным путем, ранившее не только меня, но и моих близких. Пусть это испытание будет уроком для меня и всех, кого это тоже может коснуться», — цитирует ее Super.

В результате «вторжения» в Сеть попали интимные фотографии 19-летней Алеси и ее 22-летнего бойфренда, рэпера Фараона. Представители модели (девушка проходит плановое лечение в медицинском учреждении) сообщили имя подозреваемой — знакомой Кафельниковой, которая, по ее словам, украла у нее рюкзак Louis Vuitton, в котором были паспорт и iPhone. Пропажу своего имущества Алеся обнаружила 30 мая.

Возможно, злодейкой руководила зависть? В своем блоге Алеся часто публикует видео из путешествий...

Без стеснения называет бренды, в которых появляется на мероприятиях...

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова знает себе цену, и этим провоцирует острые приступы злости у хейтеров.

Фото: instagram

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