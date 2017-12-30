Несколько дней назад певица и телеведущая поделилась с подписчиками душевной болью в виде очередного проникновенного поста в Instagram, однако благодаря пользователям Сети стало известно, что этот текст впервые был опубликован другим человеком.

Instagram-аккаунт 31-летней Ольги Бузовой — один из самых популярных в российском сегменте социальной сети. Более 11 млн подписчиков и без малого 10000 записей — здесь Ольга делится с фолловерами всеми своими радостями и горестями, новыми песнями и умными мыслями. Однако именно умные мысли поставили поющую телеведущую в весьма неудобное положение.

Несколько дней назад Ольга опубликовала большой пост-рассуждение о вранье, который набрал более 620 тысяч лайков. Многочисленные подписчики высоко оценили размышления знаменитости, но вдруг неожиданно выяснилось, что этот текст принадлежит перу другого автора. Еще в конце декабря данный пост был опубликован на странице блогера Lionheart.

Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним каждого кого к себе подпустили. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума. Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись. Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле. Мы врем, широко улыбаясь, нарочито отрицая себя и то, что ночами скручивает нас от внутренней боли. Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой. Lionheart© #правдажизни #lies #important #truth #hole #soul #life #emptiness #freedom #people #Lionheart #past #time #relationship #feelings #experience #pain

Публикация от Авторский контент Lionheart© (@fog_lionheart)

Пользователи Сети обратили внимание автора на использование его произведения, на что блогер незамедлительно отреагировал: «Брать себе чужое — непростительно, а подпись хештегом и мыслями говорит не о забывчивости, а о плагиате». Стоит отметить, что на данный момент Ольга никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию и не удалила скандальную запись.

Знаете что мы делаем чаще всего? Врем! Врем, что толпа скопившаяся в нашем окружении, латает дыры в наших душах и ощущение пустоты будто уходит, но пустота внутри, и толпа снаружи на это чувство никак не влияет. Мы врем, что каждый из нас свободен, а внутри себя знаем, что каждый на ком-то зациклен и к кому-то привязан. Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним КАЖДОГО, кого к себе подпустили. Мы любя, врем, что в любовь не верим и отрицаем ее наличие, а сами тем временем по ее вине сходим с ума. Мы врем, что некоторые люди ушли из нашей жизни и следа в ней от них не осталось, хотя прекрасно знаем, после них вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись. Мы врем, что убивая время не с теми, нам хорошо, но мы то прекрасно знаем, какая в душе брешь от потерянного времени и ощущение грязи на душе и теле. Мы врем, широко улыбаясь, нарочито отрицая себя и то, что ночами скручивает нас от внутренний боли. Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой 💭 #ОльгаБузова#mood

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: instagram