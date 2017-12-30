Несколько дней назад певица и телеведущая поделилась с подписчиками душевной болью в виде очередного проникновенного поста в Instagram, однако благодаря пользователям Сети стало известно, что этот текст впервые был опубликован другим человеком.

Instagram-аккаунт 31-летней Ольги Бузовой — один из самых популярных в российском сегменте социальной сети. Более 11 млн подписчиков и без малого 10000 записей — здесь Ольга делится с фолловерами всеми своими радостями и горестями, новыми песнями и умными мыслями. Однако именно умные мысли поставили поющую телеведущую в весьма неудобное положение.

Несколько дней назад Ольга опубликовала большой пост-рассуждение о вранье, который набрал более 620 тысяч лайков. Многочисленные подписчики высоко оценили размышления знаменитости, но вдруг неожиданно выяснилось, что этот текст принадлежит перу другого автора. Еще в конце декабря данный пост был опубликован на странице блогера Lionheart.