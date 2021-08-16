Вечные соперники: как и почему ссорились принц Чарльз и принцесса Анна в детстве
В день 71-летия сестры, 15 августа, Чарльз поздравил ее в Instagram, опубликовав фотографию, где он заботливо наклоняется к Анне, которой нет еще и года. Публикацию подписали просто — поздравили принцессу с днем рождения. По воспоминаниям королевских слуг, Анна в детстве нередко жестко подшучивала над старшим братом, а порой — открыто издевалась над ним. Если Чарльз что-то хотел — она немедленно требовала то же самое. Став взрослой, Анна сама признавалась, что она и принц Чарльз в детстве «цапались как кошка с собакой».
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Фото: Личный Instagram @clarencehouse
Их детство нельзя назвать безоблачным: о королеве Елизавете часто говорят, что она была очень дистантной матерью и редко проявляла теплые чувства к детям. Однажды вернувшись из полугодового турне, королева и принц Филипп приветствовали пятилетнего Чарльза и трехлетнюю Анну сухими рукопожатиями. Но мама сильно расстраивалась, если дети ссорились между собой.
Чему королева действительно уделяла много времени, так это обучению их верховой езде. Но и в спорте Анна обходила младшего брата: несмотря на то, что мама лично учила Чарльза с четырех лет, его младшая сестра Анна делала это лучше. Она с раннего детства хорошо держалась в седле. И считается, что именно любовь к лошадям сблизили Елизавету и абсолютно «папину» дочку. Однажды принцесса Анна вернулась с урока верховой езды и стала потешаться над братом, размахивая хлыстом. Чарльз начал плакать в тот самый момент, когда появилась его мать. «Чарльз расплакался, когда королева открыла дверь. В раздражении она воскликнула: "Почему вы не можете нормально себя вести?"», — вспоминал служащий королевской семьи.
К слову, конный спорт стал чуть ли не единственной точкой соприкосновения между девочкой и королевой. А еще в 70-х Анна первая от королевской семьи принимала участие в Олимпийских играх. И пусть она заняла только 24 место, но заложила положительную тенденцию — спустя много лет дочь Анны Зара последует маминому примеру и даже возьмет серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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