Вечные соперники: как и почему ссорились принц Чарльз и принцесса Анна в детстве

Чему королева действительно уделяла много времени, так это обучению их верховой езде. Но и в спорте Анна обходила младшего брата: несмотря на то, что мама лично учила Чарльза с четырех лет, его младшая сестра Анна делала это лучше. Она с раннего детства хорошо держалась в седле. И считается, что именно любовь к лошадям сблизили Елизавету и абсолютно «папину» дочку. Однажды принцесса Анна вернулась с урока верховой езды и стала потешаться над братом, размахивая хлыстом. Чарльз начал плакать в тот самый момент, когда появилась его мать. «Чарльз расплакался, когда королева открыла дверь. В раздражении она воскликнула: "Почему вы не можете нормально себя вести?"», — вспоминал служащий королевской семьи.

К слову, конный спорт стал чуть ли не единственной точкой соприкосновения между девочкой и королевой. А еще в 70-х Анна первая от королевской семьи принимала участие в Олимпийских играх. И пусть она заняла только 24 место, но заложила положительную тенденцию — спустя много лет дочь Анны Зара последует маминому примеру и даже возьмет серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.