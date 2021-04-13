Zivert, Зета-Джонс, Леди Гага и другие звезды, начавшие карьеру с «жарких» танцев
Фото: www.instagram.com/_zivert/
В Сети активно обсуждают фото, опубликованнные на странице в Instagram, рассказывающей о столичной тусовке десятилетней давности. Один из постов подписан: «Немного Зиверт 2011». Стновится очевидным, что в 20 лет (сейчас певице 30), она работала танцовщицей в стиле go-go. Подписчики паблика отметили, что помнят ее такой (видимо, это писали завсегдатаи клубов), и что Юлия выглядит шикарно. Одним словом, она собрала немало комплиментов от фанаттов.
Но нашлись и те, кто был явно разочарован, ведь легенда разрулилась. Юля озалась не только поющей стюардессой.
Сама артистка об этой части своей биографии скромно умалчивала, рассказывая лишь, что в детстве, как и многие, устраивала родственникам концерты, после танцевала в коллективе, а затем стала работать стюардессой, потому что там платили больше.
«Комсомольская правда» дозвонилась до менеджера артистки, но та бросила трубку, узнав, о чем ее хотят спросить.
Однако, не только Юлия Zivert прошла этот путь. Многие знаменитости и росссийские, и зарубежные начинали карьеру с «жарких» танцев.
Оскароносная Кэтрин Зета-Джонс тоже прокладывала путь в Голливуд через ночной клуб. Работать там в юности супруга Майкла Дугласа решилась, чтобы накопить деньги на ринопластику. Своей цели актриса достигла.
Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина в юности танцевала стриптиз, чтобы как-то выжить после переезда в Москву из провинции. После она танцевала в коллективе Олега Газманова.
Фото: www.instagram.com/uliatakshina/
Леди Гага, ворвавшаяся на музыкальный олимп с яркими клипами, в которых сразу же показала свои хореографические таланты, тоже была танцоршей оригинального жанра. В 18 лет она танцевала в стрип-клубе под рок-музыку. И сейчас, став мега-звездой, она иногда шокирует фанатов на концертах откровенными танцами.
Танцевали стриптиз не только известные женщины, но и мужчины: Ченнинг Татум, Крис Прэтт, Брэд Питт. На эти эксперименты будущие звезды шли, чтобы в юности заработать лишний цент.
Фото и видео: Instagram Юлии Зиверт, Леди Гаги, Кэтрин Зеты-Джонс, Юлии Такшиной
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram