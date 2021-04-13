Zivert, Зета-Джонс, Леди Гага и другие звезды, начавшие карьеру с «жарких» танцев

В Сети активно обсуждают фото, опубликованнные на странице в Instagram, рассказывающей о столичной тусовке десятилетней давности. Один из постов подписан: «Немного Зиверт 2011». Стновится очевидным, что в 20 лет (сейчас певице 30), она работала танцовщицей в стиле go-go. Подписчики паблика отметили, что помнят ее такой (видимо, это писали завсегдатаи клубов), и что Юлия выглядит шикарно. Одним словом, она собрала немало комплиментов от фанаттов.

Но нашлись и те, кто был явно разочарован, ведь легенда разрулилась. Юля озалась не только поющей стюардессой.

Сама артистка об этой части своей биографии скромно умалчивала, рассказывая лишь, что в детстве, как и многие, устраивала родственникам концерты, после танцевала в коллективе, а затем стала работать стюардессой, потому что там платили больше.

«Комсомольская правда» дозвонилась до менеджера артистки, но та бросила трубку, узнав, о чем ее хотят спросить.