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Zivert, Зета-Джонс, Леди Гага и другие звезды, начавшие карьеру с «жарких» танцев

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Красивая Юлия Zivert

Фото: www.instagram.com/_zivert/

Песни Юлии Zivert занимают первые строчки хит-парадов, она блистает на светских мероприятиях, а прессе рассказывает, что до того, как стала певицей, работала стюардесой. Но в Сети «всплыли» фото артистки, снятые в ночных клубах 10 лет назад. И на них нынешняя звезда на нескольких снимках, мягко говоря, почти не одета.

В Сети активно обсуждают фото, опубликованнные на странице в Instagram, рассказывающей о столичной тусовке десятилетней давности. Один из постов подписан: «Немного Зиверт 2011». Стновится очевидным, что в 20 лет (сейчас певице 30), она работала танцовщицей в стиле go-go. Подписчики паблика отметили, что помнят ее такой (видимо, это писали завсегдатаи клубов), и что Юлия выглядит шикарно. Одним словом, она собрала немало комплиментов от фанаттов.

Но нашлись и те, кто был явно разочарован, ведь легенда разрулилась. Юля озалась не только поющей стюардессой.

Сама артистка об этой части своей биографии скромно умалчивала, рассказывая лишь, что в детстве, как и многие, устраивала родственникам концерты, после танцевала в коллективе, а затем стала работать стюардессой, потому что там платили больше.

«Комсомольская правда» дозвонилась до менеджера артистки, но та бросила трубку, узнав, о чем ее хотят спросить.

Однако, не только Юлия Zivert прошла этот путь. Многие знаменитости и росссийские, и зарубежные начинали карьеру с «жарких» танцев.

Оскароносная Кэтрин Зета-Джонс тоже прокладывала путь в Голливуд через ночной клуб. Работать там в юности супруга Майкла Дугласа решилась, чтобы накопить деньги на ринопластику. Своей цели актриса достигла.

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина в юности танцевала стриптиз, чтобы как-то выжить после переезда в Москву из провинции. После она танцевала в коллективе Олега Газманова.

Юлия Такшина

Фото: www.instagram.com/uliatakshina/

Леди Гага, ворвавшаяся на музыкальный олимп с яркими клипами, в которых сразу же показала свои хореографические таланты, тоже была танцоршей оригинального жанра. В 18 лет она танцевала в стрип-клубе под рок-музыку. И сейчас, став мега-звездой, она иногда шокирует фанатов на концертах откровенными танцами.

Танцевали стриптиз не только известные женщины, но и мужчины: Ченнинг Татум, Крис Прэтт, Брэд Питт. На эти эксперименты будущие звезды шли, чтобы в юности заработать лишний цент.

Фото и видео: Instagram Юлии Зиверт, Леди Гаги, Кэтрин Зеты-Джонс, Юлии Такшиной

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