Zivert в кожаной жилетке, Бузова в прозрачном платье невесты и другие звезды на концерте «LIVE В КАЙФ»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Новый проект «LIVE В КАЙФ» проходит с успехом: каждую неделю зрители «Муз-ТВ» занимают VIP-места на лучших сольных концертах любимых артистов и наслаждаются живым звуком хитов в исполнении артистов, не выходя их дома.
Съемки третьего сезона серии живых концертов в «LIVE В КАЙФ» начались с эксклюзивного сольного концерта Ольги Бузовой. Певица появилась перед зрителями в прозрачном белом платье, похожем на наряд невесты.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых эффектных девушек мероприятия стала Zivert. На сцену певица вышла в кожаной жилетке, белых широких брюках и ботильонах, а завершал образ пышный кудрявый парик.
Также на сцене появились NILETTO и Даня Милохин. Выступят в рамках проекта Дима Билан, «Градусы», Мот, Миа Бойко, Жасмин, Анита Цой и другие артисты, которые вживую исполнят самые актуальные и любимые многими слушателями треки.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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