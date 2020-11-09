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Zivert в кожаной жилетке, Бузова в прозрачном платье невесты и другие звезды на концерте «LIVE В КАЙФ»

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Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В этом году «Муз-ТВ» закрепил за собой звание главного музыкального телеканала по живым концертам на российском телевидении.

Новый проект «LIVE В КАЙФ» проходит с успехом: каждую неделю зрители «Муз-ТВ» занимают VIP-места на лучших сольных концертах любимых артистов и наслаждаются живым звуком хитов в исполнении артистов, не выходя их дома.

Съемки третьего сезона серии живых концертов в «LIVE В КАЙФ» начались с эксклюзивного сольного концерта Ольги Бузовой. Певица появилась перед зрителями в прозрачном белом платье, похожем на наряд невесты.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одной из самых эффектных девушек мероприятия стала Zivert. На сцену певица вышла в кожаной жилетке, белых широких брюках и ботильонах, а завершал образ пышный кудрявый парик.

Также на сцене появились NILETTO и Даня Милохин. Выступят в рамках проекта Дима Билан, «Градусы», Мот, Миа Бойко, Жасмин, Анита Цой и другие артисты, которые вживую исполнят самые актуальные и любимые многими слушателями треки.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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