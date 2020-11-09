Zivert в кожаной жилетке, Бузова в прозрачном платье невесты и другие звезды на концерте «LIVE В КАЙФ»

Новый проект «LIVE В КАЙФ» проходит с успехом: каждую неделю зрители «Муз-ТВ» занимают VIP-места на лучших сольных концертах любимых артистов и наслаждаются живым звуком хитов в исполнении артистов, не выходя их дома.

Съемки третьего сезона серии живых концертов в «LIVE В КАЙФ» начались с эксклюзивного сольного концерта Ольги Бузовой. Певица появилась перед зрителями в прозрачном белом платье, похожем на наряд невесты.