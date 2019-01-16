«Зима, крестьяне торжествуют»: подтянутый Шнуров опубликовал романтичное фото из отпуска с молодой супругой

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова женаты уже почти три месяца, и за это время девушка явно успела не только, по слухам, вмешаться в финансовые дела группы «Ленинград», но и «облагородить» мужа. Похоже, ради новой возлюбленной Сергей немного похудел и подкачался, что и продемонстрировал на фото из отпуска с супругой на теплых островах.
«Зима, крестьяне торжествуют», — иронично подписал Шнуров фото авторства Абрамовой, на котором девушка лишь отражается в оконном стекле, а Сергей предстает во всей красе.
По признанию Сергея в эфире шоу «Вечерний Ургант», Ольга — хороший человек: «Видите, как я ее обнимаю, значит, хороший. Плохих я не обнимаю!». Но подробностями своего знакомства с Абрамовой музыкант не делится.
Напомним, первой супругой Сергея Шнурова стала Мария Исмагилова, подарившая музыканту дочь Серафиму. После развода с ней Сергей женился на Светлане Костицыной, родившей ему сына Аполлона. Наиболее известной супругой певца стала Матильда Шнурова, брак с которой продлился с 2010 по 2018 год. Кроме того, одной из возлюбленных рокера была актриса Оксана Акиньшина, отношения с которой длились несколько лет.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб