«Зима, крестьяне торжествуют»: подтянутый Шнуров опубликовал романтичное фото из отпуска с молодой супругой

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова женаты уже почти три месяца, и за это время девушка явно успела не только, по слухам, вмешаться в финансовые дела группы «Ленинград», но и «облагородить» мужа. Похоже, ради новой возлюбленной Сергей немного похудел и подкачался, что и продемонстрировал на фото из отпуска с супругой на теплых островах.

«Зима, крестьяне торжествуют», — иронично подписал Шнуров фото авторства Абрамовой, на котором девушка лишь отражается в оконном стекле, а Сергей предстает во всей красе.