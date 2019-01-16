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«Зима, крестьяне торжествуют»: подтянутый Шнуров опубликовал романтичное фото из отпуска с молодой супругой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Абрамова и Сергей Шнуров

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Кажется, рядом с 28-летней женой 45-летний лидер группы «Ленинград» помолодел и похорошел.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова женаты уже почти три месяца, и за это время девушка явно успела не только, по слухам, вмешаться в финансовые дела группы «Ленинград», но и «облагородить» мужа. Похоже, ради новой возлюбленной Сергей немного похудел и подкачался, что и продемонстрировал на фото из отпуска с супругой на теплых островах.

«Зима, крестьяне торжествуют», — иронично подписал Шнуров фото авторства Абрамовой, на котором девушка лишь отражается в оконном стекле, а Сергей предстает во всей красе.

По признанию Сергея в эфире шоу «Вечерний Ургант», Ольга — хороший человек: «Видите, как я ее обнимаю, значит, хороший. Плохих я не обнимаю!». Но подробностями своего знакомства с Абрамовой музыкант не делится.

Напомним, первой супругой Сергея Шнурова стала Мария Исмагилова, подарившая музыканту дочь Серафиму. После развода с ней Сергей женился на Светлане Костицыной, родившей ему сына Аполлона. Наиболее известной супругой певца стала Матильда Шнурова, брак с которой продлился с 2010 по 2018 год. Кроме того, одной из возлюбленных рокера была актриса Оксана Акиньшина, отношения с которой длились несколько лет. 

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб

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