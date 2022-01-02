Журналист назвал Барбару Брыльску жадной и меркантильной

Александр отправился в Прагу, чтобы встретится с известной актрисой и взять у нее интервью. В тот момент на экраны выходило продолжение любимой советской комедии. «Начальство очень просило, чтобы была отдельная история про любимую народом Барбару. Я сразу предупредил руководство, что, если мы ей не заплатим, она даже не посмотрит в мою сторону. Для того чтобы гордая полячка помягчела, мне вручили 600 долларов на ее подкуп. При этом попросили давать деньги в самых крайних обстоятельствах. Если иначе нельзя», — рассказал журналист, как сообщает «Экспресс-газета».

Актриса приехала в город со своей ассистенткой Наташей, через которую велись все переговоры. Тогда-то девушка и сообщила, что Барбара не дает бесплатные интервью, так как очень устала.

Журналист согласился заплатить звезде за потраченное время, а также по ее просьбе оплатить и новогодний подарок. «Она с ума сошла! У нее такая сумма в контракте! Причем она ее несколько раз повышала, пока шли переговоры. Ведь без нее, в отличие от Ахеджаковой, не обойтись. Последний раз повысила совсем недавно. А теперь еще вас трясет!» — вспоминает Казакевич слова продюсера фильма.

Брыльска назначила журналисту встречу в отеле, но, когда все было готово для съемок, неожиданно ответила, что ждать им придется долго. Позже позвонила ассистентка звезды и сообщила, что сегодня встреча не получится, так как актриса допоздна будет на работе. В итоге долгожданное интервью было перенесено на следующий день.

В 11 утра актриса появилась в солнцезащитных очках, которые ей пришлось купить из-за опухших от съемок глаз. «Это Сваровски за 700 долларов», — отметила Наташа.

«Надеюсь, нам не включат это в счет? – подумал я. Не удивлюсь, если за очки «Сваровски» заплатим сначала мы, а потом еще и продюсер «Иронии судьбы», — вспоминает журналист.

Подарок для актрисы маленький кот, тоже от Swarovski, который она купила себе сама за счет продюсеров фильма, обошелся им еще в сто долларов. Минут через 20 интервью-прогулки Барбара сообщила, что у нее болит нога и пора завершать съемку.

Александр отмечает, что он был расстроен и опустошен работой с известной советской актрисой и кумиром миллионов.