«Жизнь развела»: Вера Брежнева прервала молчание после слухов о разладе с мужем

Уже несколько недель подряд в СМИ упорно поднимается тема расставания певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Не так давно бывшая супруга музыканта решила прояснить ситуацию, прокомментировав, что, по ее мнению, в звездной паре царит мир и согласие. И вот теперь сама экс-участница группы «ВИА Гра» прервала молчание, высказав, что на самом деле сейчас происходит в ее жизни.

В своем микроблоге исполнительница косвенно намекнула, что в ее отношениях с мужем сейчас все действительно не так радужно, как хотелось бы. В последнее время супруги действительно много времени проводили отдельно друг от друга. Сначала Вера Брежнева оставила Константина Меладзе и отправилась в Польшу работать в благотворительном центре для беженцев. Затем, когда она вернулась в Италию, туда уже прилетела экс-пассия композитора Яна Сумм с детьми, спровоцировав тем самым слухи об их воссоединении. Комментируя происходящее, Брежнева упоминает и о разных людских потерях, которые непременно случаются в жизни.

«С большинством этих людей нас уже давно развела жизнь. Но при этом я сейчас встречаю столько добра и тепла от своих близких, знакомых и даже незнакомых людей. Как будто все, что когда-то отдала, возвращается через другие руки. И именно тогда, когда это нужно больше всего», — высказалась исполнительница о своей личной жизни.