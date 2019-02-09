«Жизнь меня поставила перед выбором — сцена или семья»: Савичева рассказала, почему сделала паузу в карьере

Пару лет назад Юлия Савичева, на тот момент подопечная Максима Фадеева, внезапно исчезла со сцены и ушла от продюсера. Поначалу все отрицали слухи о беременности девушки, но выяснилось, что сплетники были правы — Юлия вынашивала малыша уже во второй раз, пережив выкидыш.

«Местные врачи запретили летать, и я осталась в Португалии на все девять месяцев. Когда носила под сердцем Аню, вздрагивала от каждого покалывания в теле! До рождения ребенка мы с мужем прошли непростой период. Мы очень хотели детей, но ничего не получалось. Жизнь меня тогда поставила перед выбором: сцена или семья. На тот момент я выбрала семью, и, слава Богу, что все получилось. Родилась прекрасная Аня, смешная девчонка», — рассказала Юлия в интервью Елене Север в ее программе на RU.TV.